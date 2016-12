V roce 1980 oslovil Třeštíkovou Krátký film, aby po dobu šesti let od svatby sledovala šest manželských párů. V roce 1986 byl dokončen první díl. V letech 1999 až 2005 se režisérka ke svým hrdinům vrátila a vznikly Manželské etudy po 20 letech. Hrdiny snímku byli i Strnadovi, rodiče pěti dětí a majitelé obchodu s nábytkem, kteří spolu vydrželi po pokračovaní etud ještě dalších deset let, které Třeštíková znovu zaznamenala.



„Na počátku šlo o dva studenty architektury se skromnými plány v socialistickém Československu. Po převratu v roce 1989 začali podnikat, zažili chvíle dobré i zlé. Dnes šedesátníci se ohlížejí za svým životem,“ řekla ČTK filmařka. Podle ní jsou Strnadovi druhým nerozvedeným párem z těch, které sledovala.

„Pochopitelně jsme tehdy nemohli tušit, do čeho jdeme. V průběhu let jsme se však s režisérkou spřátelili a na kameru zvykli. Prostě jsme si povídali. Jsem otevřená, takže mi to nedělalo problém,“ řekla ČTK Ivana Strnadová. Výsledný tvar pokaždé viděli jako první, ale nikdy se nestalo, že by s nějakou scénou nesouhlasili. A přitom v jejich životě nastaly i dramatické chvíle. „V příběhu Strnadových se kromě manželských vztahů zrcadlí i vztahy s dětmi, víra ve vlastní schopnosti, odhodlání vzít život do vlastních rukou a podnikat. A také jejich schopnost to upřímně reflektovat,“ dodala Třeštíková.

Strnadovy uvede do kin společnost Aerofilms. Její zástupce Jiří Šebesta považuje snímek za inspiraci pro všechny, kteří by chtěli milovat, ale bojí se zranění. Za manuál, jak žít život, i když to někdy nepasuje.

Už v době natáčení Manželských etud po 20 letech režisérka spolupracovala s producenty Kateřinou Černou a Pavlem Strnadem z Negativu, kteří do kin uvedli její filmy Marcela, René, Katka, Soukromý vesmír a Mallory. Třeštíková se svou časosběrnou metodou zaujala i ve světě, v roce 2008 Evropská filmová akademie ocenila její snímek René jako nejlepší evropský dokument.