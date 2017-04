Hlavní je oblek. Pokračování akční komedie Kingsman má první dlouhý trailer

Kingsman je britská tajná služba a její agenti nepotřebují u kricího jména žádné nuly ani sedmičky. Kromě ostře nabitých zbraní je pro ně naprosto nepostradatelný výborně padnoucí oblek od znalého krejčího. První díl sledoval osudy mladého Garryho „Eggsyho“ Price (Taron Egerton), kterého si jako adepta na tajného agenta vybere Harry Hart (Colin Firth), snad největší hvězda sboru. Do mixu se přidal charismatický a střelený padouch Valentine (Samuel L. Jackson) a celé to vyústilo v jedno z největších filmových překvapení roku 2014. Odrazilo se to i na tržbách - při odhadovaném rozpočtu 81 milionů dolarů snímek celosvětově vydělal přes 414 milionů dolarů.

Eggsy je v druhém dílu, jak je podle traileru patrné, již kovaným agentem. Ukázka začíná velmi vážně - řízená raketa zničí ústředí agentury. Na to, kdo a proč tak učinil, si musí diváci ještě počkat. Ze záběrů je ale jasné, že druhý díl opakuje „vítěznou“ formuli toho prvního - akce, rozmanité lokace i originální postavy. Novinka má ale silný nádech po Indianu Jonesovi, ať už se jedná o staré ruiny nějakého chrámu či herce Channinga Tatuma v klobouku a bundě, za které by se ani Indy Harrisona Forda nemusel stydět. Kromě Tatuma v novém filmu diváci uvidí i Halle Berryovou nebo Jeffa Bridgese. O ději mnoho známo není. Ví se, že se zbývající Kingsmani budou muset spojit s americkou tajnou organizací Statesman, aby porazili společného nepřítele, jak uvádí popis ukázky. Na podrobnější detaily si fanoušci musí ještě počkat. Snímek má českou premiéru naplánovanou na 5. října.