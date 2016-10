Jaromír Šrámek | foto: Archiv Jaromíra Šrámka

Co jsou to vlastně homeopatika? Mají na lidský organismus vůbec nějaký účinek, a pokud ano, dá se jimi předávkovat, nebo je to v podstatě nemožné? „Homeopatie jako lék nefunguje, tedy její aktivní provozování jde v mravním slova smyslu pokládat za podvod. Máme k tomu dostatek přímých i nepřímých důkazů,“ říká místopředseda českého klubu skeptiků Sisyfos pro medicínu Jaromír Šrámek.

Ve stejný den a ve stejnou hodinu jako na Slovensku, předávkují se čeští skeptici homeopatiky. A když se nám to podaří, vytvoříme třeba do Bratislavy telemost. Proč? Protože „Nic v tom není“. Tak zní pozvánka na akci Hromadné předávkování homeopatiky, které mělo být původně jen akcí pro pár přátel. Na facebookové stránce je už ale přes tisíc přihlášených lidí.

„Použijeme metodu „toxikologická brokovnice“, tedy jako poměrně velká skupina pokusných morčat se každý předávkujeme v zásadě náhodnou dávkou náhodně vybraného a náhodně potentního homeopatika. Pro zvýšení rizika komplikací to alespoň někteří z nás zapijí alkoholem, samozřejmě taktéž homeopaticky potencovaným,“ odpověděl jednomu ze čtenářů serveru Lidovky.cz Šrámek v úterním on-line rozhovoru (všechny otázky si můžete přečíst ZDE).

„K sebevraždě jde použít jakékoliv homeopatikum, jen musí být v množství nejméně jedné tuny. Zasypání takovým množstvím tablet je spolehlivě smrtící,“ odpověděl lékař na další z otázek. Placebo efekt „V době svého vzniku byla homeopatie v zásadě korektní vědecká teorie, byť vycházela z dosti odvážného zobecnění. Dnes je homeopatie v zásadě spíše víra, protože proti jakékoliv argumentaci se ad hoc imunizuje, někdy dokonce tak, že se stává v podání toho kterého příznivce logicky nekonzistentní,“ tvrdí Šrámek. Lékař zastává názor, že homeopatie je pouhým šidítkem, který může vést k zanedbání péče. „Představa, že homeopatie je jeden velký podvod, není apriorní ale aposteriorní, protože už máme dostatek nepřímých i přímých důkazů pro předpoklad, že homeopatie jako lék nefunguje, tedy její aktivní provozování jde v mravním slova smyslu pokládat za podvod. Není pravdou, že by na zvířata placebo nepůsobilo. Na působení placeba se podílí řada faktorů, u zvířat není možné jen očekávání vycházející z vyšší míry abstrakce, ale je možné přímočaré podmiňování a zejména reakce na okolí,“ vysvětloval čtenářům. CO JE HOMEOPATIE? Homeopatie je formou alternativní léčby. Používá vysoce ředěné přírodní látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba - podle principu podobné léčí podobné. Účinnost metody nebyla spolehlivě vědecky prokázána a je přijímána kontroverzně. Šrámek se věnoval také placebo efektu, který je podle něj velmi složitým fenoménem. „Podílí se na něm řada jevů, vedle očekávání i učení (podmiňování) a interpretace sociální situace. V případě hodnocení zevním pozorovatelem pak navíc může dojít i ke zkreslení vnímání posuzujícím, efekt se někdy označuje jako placebo by-proxy,“ vysvětloval Šrámek jednomu z čtenářů. dodal také, že u hodně malých dětí a u většiny zvířat nemá smysl hovořit o očekávání.

„Takže pozorovaný efekt skutečně neznamená, že by homeopatikum fungovalo nad rámec některých mechanismů placeba - tedy nemá žádný vlastní účinek,“ doplnil. A jak lékař vysvětluje fakt, že jsou některá homeopatika pouze na předpis? „Legislativa týkající se léků vyjmenovává několik případů, kdy lék musí být vázán na lékařský předpis. Jedním z důvodů je to, že výrobce při registraci o toto omezení požádá. Tahle libovůle vedla v nedávné minulosti i takovým situacím, že lék s identickou účinnou látkou a v zásadě v identické tabletě byl od jednoho výrobce volně prodejný, zatímco od jiného byl vázán na předpis.“ Homeopatika Název homeopatie pochází z řeckých slov „homoios“ neboli podobný a „pathos“, což znamená utrpení.



Homeopatie je založena na takzvaném zákoně podobnosti.



Princip „podobné se léčí podobným“ spočívá v tom, že pokud nějaká látka může onemocnění vyvolat, může ho ve zředěné formě a při správném podávání také vyléčit.



Homeopatická léčba je léčbou holistickou neboli celostní. Často se proto jako podstata homeopatie uvádí, že léčí celého pacienta, nikoli jen konkrétní nemoc.



Důležitým pojmem v homeopatii je takzvaná potence neboli síla léku. Například označení 20C znamená, že byl lék dvacetkrát ředěn v poměru 1:100.



Homeopatika se vyrábějí z rostlin, živočichů a minerálů.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je homeopatie druhou nejrozšířenější léčebnou metodou na světě. První místo zaujímá čínská medicína, třetí bylinkářství. Teprve na čtvrtém místě je klasická medicína.