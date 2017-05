Horáček píše Zemanovi: Nemohu přihlížet, když chcete nastolit 'demokracii' carské povahy

Otevřený dopis prezidentu republiky, panu Ing. Miloši Zemanovi Vážený pane prezidente, nepatřil jsem mezi Vaše voliče. Ale Vaši volbu jsem přijal a když jste na svou čest sliboval, že budete zachovávat Ústavu a svého postavení nezneužijete, věřil jsem Vám. Zklamal jste mě. Stejně jako mnoho z těch, kteří Vám v prezidentských volbách svůj hlas dali; sdělují mi to všude tam, kde žijí a pracují a kde je při svých cestách navštěvuji. Svůj slib jste neplnil. V roce 2013 jste svého postavení zneužil a jmenoval vládu svých kamarádů. Sněmovna ji nikdy neschválila. A pak ani voliči, kteří mnohým z jejích členů reprezentujících stranu s názvem „Zemanovci“ ve štítě v parlamentním působení zabránili. Svou první ústavní povinnost, zastupovat náš stát, jste vykonával nehorázným způsobem. A nejen skandálním chováním nad českými korunovačními klenoty, jemuž měl bohužel příležitost se pošklebovat celý svět. Bylo to i tehdy, když jste naším jménem sděloval čínským předákům, že se od nich přijíždíte učit, jak „stabilizovat společnost“. A tehdy, když jste v našem zastoupení jezdil na ostrov Rhodos bratříčkovat se s ruskými činiteli někdejší zločinné KGB. A samozřejmě i ve státní svátek, kdy se z našeho pověření prezident účastní pietního aktu k uctění památky těch, kteří se o náš stát skutečně zasloužili. Pro vaše mocenské záměry bylo přednější sejít se s panem Andrejem Babišem. Ano, prohlásil jste „My zemani znásilňujeme“. Ale že se to mělo týkat Ústavy? Vždyť nyní jste Ústavě nadřadil i koaliční smlouvu mezi vládními stranami. Ale koaliční či jakákoli jiná smlouva nemá vliv na ústavní povinnost prezidenta republiky odvolat ministra na základě návrhu předsedy vlády. Vy jste se přesto rozhodl upřednostnit zájem svého znovuzvolení nad zájmy občanů dosud právního státu. Je zjevné, že k jeho uskutečnění se ucházíte o vliv finančně a mediálně bezprecedentně silného ministra financí. Na ohlášení Vaší kandidatury jsem reagoval obratem a jednoznačně. To Vám a všemu, co představujete, chci být alternativou. Tím spíš nemohu nečinně přihlížet teď, kdy prostřednictvím mocenského paktu dvou lidí z nejužší mocenské elity chcete u nás nastolit „demokracii“ carské povahy. Pro sebe, své děti a pro všechny občany České republiky včetně Vašich někdejších voličů chci našemu uvržení do područí gosudara a oligarchů vzdorovat ještě usilovněji než dosud. Ne, v tomhle ohledu nechci být žádným smiřovatelem. Jsou totiž jevy a nebezpečí, s nimiž se smířit nelze. Lze s nimi jen bojovat. Podle Ústavy nejste z výkonu své funkce odpovědný. Ale voličům se zodpovídat budete. Občanské Česko ví, že máme na víc. Začíná se probouzet. A já chci Vám, který odmítáte veřejně debatovat, tímto otevřeným dopisem říci: udělám všechno pro to, abych k tomuto probuzení přispěl. S přáním pevného zdraví Michal Horáček

V Praze 9. 5. 2017