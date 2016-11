Hrad opět mlžil. Odmítl přiznat účast na česko-ruské akci, kterou sponzoroval strip klub

Soutěž Stříbrný lukostřelec, které udělil záštitu prezident republiky Miloš Zeman a jejímž oficiálním cílem je překonávání bariér v česko-ruských vztazích a navazování dialogu, zaujala tím, že ji podporoval jeden z pražských striptýzových klubů Goldfingers. Pod jeho logem a za přítomnosti jeho hostesek přebírali ocenění na pódiu ceny. Každý z mužských účastníků navíc při odchodu obdržel voucher se slevou do tohoto podniku.



Hradní mluvčí Jiří Ovčáček minulý týden tvrdil, že do Obecního domu, kde se ceremonie konala, z Hradu nikdo nedorazil.

Server Lidovky.cz se ale zjistil, že mezi účastníky v sále byl i analytik KPR Petr Pirunčík. Tento fakt mimo jiné potvrzují i fotografie pořízené v průběhu večera. Mluvčí Hradu ale ani v pondělí dopoledne o této skutečnosti neměl tušení. „Pokud mne o případné účasti nikdo z Kanceláře prezidenta republiky neinformoval, nemohu o ní vědět. I kdyby byl někdo z KPR přítomen, nevidím v tom vůbec žádný problém,“ reagoval Ovčáček.

Kmoníčkův zástupce

Analytik Pirunčík přítomnost na soutěži Stříbrný lukostřelec nepopíral. Přiznal, že jej k účasti vyzval jeden z ředitelů prezidentské kanceláře. „Nebyl jsem tam soukromě. Zúčastnil jsem se v zastoupení pana Kmoníčka (ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Hynka Kmoníčka – pozn. red.),“ uvedl v pondělí odpoledne Pirunčík. Při vyhlašování cen na pódiu pronesl i krátkou řeč apelující na rozšíření soutěže v nadcházejících letech.

Chvíli na to potvrdil informaci, že Pirunčík zastupoval na akci Kmoníčka, také Ovčáček. Svá předchozí nepravdivá tvrzení ale hájil. „Tiskový mluvčí prezidenta není podatelna, na kterou by museli zaměstnanci KPR povinně hlásit své aktivity a sbírat povolovací razítka do notýsku,“ napsal Ovčáček.

Ruský vliv

První ročník akce s názvem Stříbrný lukostřelec ČR se konal 3. listopadu v Obecním domě v Praze. Organizátorem soutěže je stejnojmenná firma Stříbrný lukostřelec s.r.o. Podle jednatelky společnosti Eleny Sorokinové, bývalé ředitelky moskevské PR agentury Obratnaja svjaz a šéfredaktorky časopisu Istočnik, je cílem soutěže rozvíjení česko-ruských vztahů.

Jednotlivé projekty soutěžily v několika kategoriích, od mezikulturní komunikace, přes byznys, sport, vzdělávací programy až po osobnost. Tou byl v prvním ročníku soutěže vyhlášen zpěvák Karel Gott, který účastníky akce pozdravil prostřednictvím videovzkazu. Cenu získala mimo jiné také spisovatelka Lenka Procházková za článek Živé duše či společnost Petrof za dlouhodobou spolupráci s Ruskem.



Mezi oceněnými však byly i firmy a organizace, které mají své zástupce v soutěžních radách. Ocenění za sport, respektive získávání zájmu ruských turistů o golf, získal Royal Golf Club Mariánské Lázně, jehož viceprezident Kirill Kozhukhov je nejen členem dozorčí rady soutěže, ale zároveň je podle obchodního rejstříku druhým jednatelem organizátorské firmy Stříbrný lukostřelec s.r.o. Speciální cenu pak dostala Česká asociace rusistů, jejíž předseda Jiří Klapka sedí v odborné radě soutěže.



Pozornost se vedle oceněných strhla na odvážnou reklamní kampaň nočního podniku Goldfingers, striptýzového klubu na Václavském náměstí a jednoho ze sponzorů akce. Jeho hostesky po skončení programu rozdávaly mužské části osazenstva slevové vouchery do podniku. Logo strip klubu bylo rovněž umístěno na hlavním banneru akce, který visel nad místem, kde se předávaly ceny.