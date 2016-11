HUDEBNÍ GLOSÁŘ: Olda Říha není Karel Gott. A co na to děti? Mají si kde hrát?

- Na nejzábavnější text minulého týdne v oblasti hudby více než aspiruje čtvrteční rozhovor Mladé fronty DNES s předákem Katapultu Oldou Říhou. Nechme stranou rockerova tradičně silácká prohlášení, na která jsme zvyklí (“Paul McCartney tvrdí, že napsat jednoduchou písničku na tři akordy je strašně těžké. Tak já vám něco řeknu, já to umím.“ - Dobrá, až bude chvilka času, zkusíme se Paula zeptat, jestli svým výrokem myslel právě tu tříakordovou jednoduchost kaťáckého typu). Nechme stranou i Říhovy popkulturně-literárněvědné teorie (“František Gellner je praotec toho, jakou má mít Katapult image.“) Co ale skutečně zarazí, je poslední věta rozhovoru: „Já nemůžu zpívat něčí text, nejsem Karel Gott.“ Má Olda Říha opravdu tak krátkou paměť, že si neuvědomuje, že ve všech největších hitech Katapultu, což jsou, málo platné, písničky z prvních dvou alb (1978, 1980), zpívá bez výjimky „něčí texty“, tedy konkrétně slova Ladislava Vostárka?

- Nevím, jestli má ještě vůbec cenu se tím zabývat: všechny ceny v populární hudbě prožívají značnou kocovinu a v nikoli nepodobném stavu je i MTV. Takže si její ceny, udělované v neděli večer, nezaslouží žádné rozsáhlé rozbory. Stačí vlastně jen to, co se vešlo do většiny titulků, které promptně zveřejnily výsledky, např. U hudebních cen MTV pohořela Beyoncé, Bieber má tři ocenění (ČTK). Což je snadné si přebrat. Zpěvačka, která jako jediná z těch nejnablýskanějších současných popových ikon umí doopravdy zpívat a navíc vydala letos velmi slušné (vlastně asi svoje vůbec nejlepší) album Lemonade, v cenách propadla, zatímco ukňouraný hezounek, který neumí nic, se stal hvězdou předávání. Myslím, že o významu cen MTV to svědčí dokonale.

- Koncem minulého týdne zveřejnil první singl z plánovaného nového alba australský muzikant Nick Murphy. Že vám to jméno nic neříká? A co takhle Chet Faker? Ten, který před dvěma lety vydal skvělý debut Built On Glass a mimochodem s velkým ohlasem koncertoval i na Colours Of Ostrava? Už jsme doma? Chet Faker, tenhle „elektronický soulman“ s vtipným pseudonymem, se totiž vrátil k rodnému jménu. Proč, to nevysvětluje. Jisté však je, že druhé album bude de facto novým začátkem. A stejně - všichni recenzenti nebo rozhlasoví DJové budou muset za „nové“ jméno dodávat „původně známý jako...“ Tak nevím, k čemu takové šarády jsou. Každopádně ale zmíněný singl Stop Me (Stop You) zní docela slibně. A tak si nové (mimochodem dost tuctové) jméno snažme zapamatovat.