Kaštanový cheesecake

300 g máslových sušenek



80 g pekanových ořechů



100 g másla



půl lžičky vanilkové esence



550 g cream cheese



180 g crème fraîche



3 vejce



3 žloutky



140 g cukru krupice



1 lžička vanilkového aroma



170 g kaštanového pyré



250 g vařených kaštanů



Servírování: ořechy, javorový sirup a crème fraîche

Sušenky a ořechy rozdrťte na jemno. Máslo rozehřejte, kápněte do něj půl lžičky vanilky a smíchejte se sušenkovým základem. Napěchujte do formy (pokud máte menší formu, můžete udělat okraje) a dejte do lednice vychladit. Troubu si předehřejte na teplotu 180 stupňů.

V míse kuchyňského robotu mixujte pomocí plochého šlehače krémový sýr, dokud nebude hezky hladký (trvá to asi minutu). Postupně přidávejte jedno vejce po druhém, a poté také žloutky. Až bude směs spojená, přidejte crème fraîche. Postupně začněte přidávat cukr (asi na třikrát). Nakonec přidejte pyré a na jemno nasekané kaštany. Formu s korpusem vyndejte z lednice, nalijte do ni směs a dejte do trouby péct.

Pečte cca 1 hodinu, a pokud by se po této době cheesecake ještě klepal uprostřed, vypněte troubu, pootevřete ji a nechejte cheesecake ještě 30 minut dojít. Poté dort vyndejte, nechejte zchladnout a sundejte postranní část formy. Až vychladne, vložte jej do lednice. Nejlépe chutná druhý den. Každý kousek před servírováním na talířku ozdobte smetanou, ořechy a lehce polijte javorovým sirupem.

Recept připravila blogerka Ivana Jindřichová pro KitchenAid.cz