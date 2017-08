Z odpůrců migrace pašeráky? Chtěli bránit Evropu, místo toho je zadrželi s uprchlíky na palubě

Mladí protiuprchličtí aktivisté z Německa se vydali do Středozemního moře, aby zachytávali lodě s migranty a vraceli je zpátky do Libye. Jejich snahy ale zhatilo přistání v severokyperské Famagustě. Devět lidí z posádky bylo zadrženo kvůli podezření z držení padělaných dokladů, ale ihned propuštěno kvůli nedostatku důkazů. Kromě toho na palubě bylo 21 srílanských Tamilů, kteří na ostrově požádali o politický azyl.

Před týdnem se vypravila směrem k sicilskému městu Katánie loď pod džibutskou vlajkou.

Na její palubě bylo několik mladých lidí, kteří se vydali na zvláštní misi: zastavit příchod nových uprchlíků do Evropy.

Akci pod názvem Defend Europe („Braňme Evropu“) iniciovalo takzvané identitární hnutí. Jeho členy jsou zpravidla mladí lidé, kteří odmítají příliv běženců na kontinent. Pronajali si proto plavidlo schopné pojmout až dvě stovky lidí a z Katánie se plánovali vydat na Středozemní moře, kde chtěli zastavovat lodě s migranty a vracet je do Libye.

Jejich akce měla být protiváhou aktivitám různých nevládních organizací, jež naopak zachraňují uprchlíky a následně je převážejí do Itálie.

Řada politiků nejenom v Itálii, ale například i v Rakousku nebo Německu v uplynulých týdnech obvinila tyto neziskové organizace, že tato praxe z nich dělá faktické komplice pašeráků lidí.

Vyčítají jim, že běžence nabírají těsně před libyjskými výsostnými vodami a následně je převážejí do Itálie. Odhaduje se, že až třetina z migrantů, kteří v minulých měsících tímto způsobem dorazili, jde na konto aktivit neziskových organizací.

Vláda v Římě proto nedávno schválila etický kodex s cílem přimět tyto skupiny, aby se jím řídily. V opačném případě jim chtějí italské úřady zabránit ve vstupu do přístavů.

Mise příznivců identitárního hnutí ve Středozemí nicméně podle všeho skončila dřív, než se stihla pořádně rozběhnout.

Jak uvedlo několik kyperských médií, bylo jejich plavidlo zadrženo ve Famagustě. Švýcarský majitel lodi byl zatčen kvůli podezření z padělání dokumentů. Posádku navíc částečně tvořilo dvacet Tamilů, kteří neměli povolení ke vstupu na území mezinárodním společenstvím neuznávané Severokyperské turecké republiky, a byli proto zadrženi policií.

Srílančané nejdříve tvrdili, že jsou členy posádky a jejich cesta je součástí námořního tréninku. Poté, co se setkali s lokální aktivistkou za lidská práva Faikou Pasovou, změnili svou výpověď. Jak navíc uvedl místní list Kibris Postasi, měli Tamilové okamžitě poté požádat o politický azyl.

„Řekli, že zaplatili až 10 tisíc eur za to, že je loď dostane do Itálie. Pětice požádala o politický azyl, zbytek odletěl zpět na Srí Lanku,“ vysvětlila britskému listu The Guardian Pasová.

Dle organizátorů identitární mise nebyl tento sled událostí náhodný. Vidí za tím spiknutí nevládních organizací, jež prý chtěly zhatit jejich aktivity. Členové posádky, kteří podle nich měli být regulérními námořníky, byli podle oficiálního prohlášení organizace podplaceni aktivisty, aby chtěli zůstat v Evropě.

Původně protiuprchličtí aktivisté plánovali působit na moři až do poloviny srpna. Teď ovšem není jisté, jestli budou v misi pokračovat.

Prostředky na její realizaci získali skrze internetovou sbírku, když se jim na různých platformách podařilo celkově shromáždit téměř 142 tisíc dolarů (přes 3,1 milionu korun).

Radikálové v rukavičkách

Stoupenci identitárního hnutí, jehož kořeny sahají do Francie, se nehlásí ani k pravici, ani k levici. Za svůj hlavní cíl označují ochranu národní identity. Odmítají sice multikulturalismus, ale nechtějí být označováni za xenofoby.

Dle jejich názoru hrozí Evropě „velká výměna obyvatelstva“, kterou je třeba všemi prostředky zastavit a naopak „znovudobýt“ evropský kontinent.

Nejčastější formou, jakou vyjadřují své postoje, jsou takzvané podvratné akce. Při nich se snaží vyprovokovat stát a jeho instituce, případně i ideové odpůrce z radikální levice.

Kteroukoli ze svých akcí zároveň natáčejí a během několika okamžiků zveřejňují videa a fotografie na sociálních sítích.

Symbolem identitárního hnutí jsou černožluté vlajky s řeckým písmenem lambda. Symbolika je odvozena od znaku řeckého městského státu Sparta, jehož bojovníci v roce 480 př. n. l. v bitvě u Thermopyl dlouho odolávali přesile Peršanů. Jejich porážka ale nakonec přispěla ke spojení řeckých městských států.

Svými kritiky bývají členové identitárního hnutí označováni za „radikály v rukavičkách“. V některých evropských státech, například v Německu, jsou již nějakou dobu pod drobnohledem tajných služeb a jejich cíle jsou považovány za rizikové pro ústavní uspořádání.