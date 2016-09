Indiáni protestují proti ropovodu. Změnili taktiku a nad ‚bílým mužem‘ mají navrch

Dakota Acess je ropovod, kerý má propojovat Severní Dakotu s Illinois. Náklady na výstavbu se odhadují v přepočtu na více než 90 miliard korun.

Předmětem sporu je území, kterým ropovod vede. Podle smluv, které mají indiánské kmeny s federální vládou USA, mají Indiáni zaručené území a zdroje vody, na které americká vláda nemá bez jejich souhlasu nárok.

Zamýšlený ropovod sice indiánské území obchází, ale domorodí Američané se obávají, že od jejich území není dostatečně daleko. V případě havárie by například zdroje vody dakotských Indiánů byly otráveny a jejich posvátná území by podle nich byla nenávratně zničena.



Jde tak o porušení smluv, které mají s americkou vládou, argumentují protestující. Ti, z velké části na koních, se v srpnu shromáždili poblíž území, kde má být stavba zahájena a kde mnozí protestují již od dubna.

„Ropovod má vést pod řekou, 400 metrů od hrobu mého syna, hrobu mého otce a také tety, kterou jsem pochovala minulý týden,“ řekla Guardianu Ladorna Allardová, kerá patří k národu Siuxů Stojícího kamene (Standing Rock Sioux nation), jenž má rezervaci poblíž zamýšlené trasy. „Vodu budeme bránit svými životy,“ dodala.



Řeka Missouri je hlavním zdrojem pitné vody a zdrojem ryb pro kmeny v rezervaci, doplnil Doug Crow Ghost (Vraní duch), jeden z mluvčích Siuxů Stojícího kamene, který protestuje již od dubna.

Siuxové ale nejsou jediní, kteří protestují. Do odporu proti ropovodu se zapojili i Čejenové a představitelé dalších 200 indiánských kmenů

Our Native American brothers and sisters & environmental justice advocates have transformed #NoDAPL into a movement. https://t.co/wpWtfvDpCL