V dobývaném Mosulu je ‚arciterorista‘ al-Bagdádí, píše irácký ministr financí

Irácká armáda postupuje od jihu a od severu směřují k městu kurdští pešmergové. Turecko oznámilo, že bojů se zúčastní také tisíce Iráčanů, které vycvičili turečtí vojáci. Předpokládá se, že postup budou zpomalovat četné nástrahy v podobě výbušnin. Islamisté se také brání nasazením sebevražedných atentátníků.



OSN předem upozornila, že v prvních dnech bojů se vydá z Mosulu možná až 200 000 uprchlíků.

Podle ministra financí irácké vlády Hošjara Zebárího se v okupovaném Mosulu náchází i lídr Islámského státu Abú Bakr al-Bagdádí a jeho přední expert na výbušniny.

