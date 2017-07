Islanďanům dochází trpělivost s turisty. Vykonávají potřebu, kde chtějí, či kradou ovce

REYKJAVÍK/PRAHA Počet turistů přijíždějících na Island rok od roku roste téměř exponenciálně. Zvýšený zájem však přináší problémy, na které nejsou tamní obyvatelé připraveni. Při honbě za nejlepší fotkou návštěvníci nedbají bezpečnostních doporučení a riskují životy, kvůli nedostatku veřejných toalet zase vykonávají potřebu na nejrozličnějších místech. Skupina Američanů afghánského původu zase ukradla a zabila jehně, aby si je mohla ugrilovat.

První červencový víkend se stal nezávisle na sobě osudným dvěma turistům na Islandu. Jeden muž spadl z útesu na severovýchodě Islandu, na druhém konci ostrova zakopla a spadla turistka z „nejfotografovanější“ hory Kirkjufell, protože sešla z oficiální stezky. Tragické osudy ilustrují trend, kdy si lidé neuvědomují nástrahy nedotčené přírody a nezřídka extrémního počasí na ostrově v Atlantiku.

Příkladem je jedna z nejnavštěvovanějších atrakcí Islandu, Geysir, podle nějž se vystřikujícímu proudu horké vody říká i v českém jazyce. Ačkoliv má voda 80 stupňů a všichni návštěvníci jsou před ní varováni, čas od času se hazardéři vydají mimo prostor vymezený provazy.

„Každý Islanďan se jim snažil říct, aby se vrátili zpět. Pouze však protočili oči, vynadali nám a šli dál,“ popsala pro islandský server Grapevine komička Margrét Erla Maacková svou snahu, kterou natočila i na video. Na sociální síti Facebook si v komentářích pod jejím příběhem stěžovalo i mnoho dalších Islanďanů.

Podle nich neexistuje týdne, kdy by se na sociálních sítích neobjevilo alespoň jedno video, na němž je zachycen netušící turista při vykonávání potřeby uprostřed divočiny. Na konci června však jeden případ došel tak daleko, že se muž rozhodl vyslyšet volání přírody přímo vedle nejrušnější čtyřproudové silnice na ostrově mezi hlavním městem Reykjavík a letištěm v Keflavíku.

„Jedním z největších současných problémů je, že turisté používají naše zahrádky jako toalety, hlavně ve venkovských oblastech,“ potvrdila nešvar průvodkyně a řidička autobusu Freyja Thoroddsen Sigurðardóttirová britskému serveru The Independent.

Afghánci z USA podřízli jehně

Devět mužů z USA bylo na začátku července zatčeno v regionu Východních fjordů, protože odcizili jehně, aby si jej mohli upéct na ohni. Ačkoliv turisté afghánského původu tvrdili, že ovci zachránili z rozbouřeného moře, kde by stejně utonula, podle svědků zvíře ve skutečnosti naháněli po poli.

„Nejdříve nechtěli nic přiznat, měli ale v autě v černém pytli jehně s podříznutým krkem,“ řekl podle Independentu svědek Bjarki Svavarsson, který po zavolání policie muže ve dvou obytných přívěsech oslovil spolu s majitelem ukradené ovce. Muži dostali pokutu 120 tisíc islandských korun (téměř 25 500 korun), podle místního průvodce Gunnara Birgissona ale měli být vyhoštěni ze země. „Neměli hlad a měli dost peněz,“ vysvětlil britskému serveru.

Ačkoliv je pochopitelné, že se kvůli podobným incidentům Islanďané obrací k turistům zády, za svou situaci si částečně mohou sami. Turistický průmysl totiž nechali nafouknout poté, co na ně těžce dopadla finanční krize v roce 2008. Zkrachoval tehdy bankovní sektor a Island měl státní dluh ve výši sedminásobku hrubého domácího produktu. Turismus Islandu ze situace pomohl, ale jeho růst byl podobně rychlý jako před tím u bank a na mnoha místech vůbec nebyla připravena zařízení pro přijíždějící.

Jen za první půl rok Island letos navštívil téměř milion turistů, což je meziroční nárůst o 30 procent. Za celý rok jich má do země o 340 tisících obyvatel přijet podle odhadů celkem 2,4 milionu. V porovnání s tím si ostrov jako destinaci pro dovolenou zvolilo v roce 2009 méně než půl milionu lidí. „Graf turistů je v současnosti téměř vertikální,“ řekl britskému listu Financial Times profesor Edward Huijbens z Výzkumného centra pro islandský turismus.

Ostrovnímu státu ale může pomoct, že se vyhrabal z problémů a jeho měna od jara kontinuálně posiluje. V Reykjavíku i na místech s největšími turistickými lákadly se ve velkém staví, bude však otázkou, jestli to na nával turistů bude stačit.

Necháte nás přespat?

I s ubytováním souvisí některé stížnosti, jichž se turisté od ostrovanů dočkali. Island má kvůli turismu dlouhodobý problém s bydlením, ani místní obyvatelé často nemohou najít byty, protože se v zemi vymkla kontrole služba Airbnb. Téměř polovina všech nemovitostí podle serveru Grapevine na Islandu slouží webové službě, ale ani přesto není ostrov nadále úplně připraven na „turistický boom“.

The Independent informoval, že turisté se kvůli tomu na ostrově někdy uchylují k chůzi od dveří ke dveřím, kde se snaží získat ubytování zadarmo. To se stalo na začátku léta například ve městě Brogarnes asi 50 kilometrů západně od Reykjavíku. Francouzský pár tam zvonil téměř na každý byt. „Řekla jsem jim, že to není možné, že narušují soukromí lidí,“ popsala situaci obyvatelka Borgarnesu Guðrún Helga Árnadóttirová serveru Iceland Monitor. Dodala, že Francouzi vypadali, že je to podle nich běžná praxe.

Turisté kromě toho porušují i striktní pravidla kempování. Na mnoha místech je to kvůli rychlým změnám počasí a nebezpečnému větru zakázáno, přesto lidé s obytnými auty zastavují všude. „Jako by si spousta lidí myslela, že je Island velké hřiště, kde neplatí žádná pravidla,“ vysvětlila Sigurðardóttirová.

Koncertní sál HARPA, Reykjavík

Zvýšený zájem o Island ovlivnil i jeho asi nejvýznamnější monument současnosti, koncertní sál Harpa. Pracovníci v budově z dílny světoznámého architekta Olafura Eliassona museli oficiálně zakázat návštěvníkům, aby využívali předsálí Harpy k oddechu, spánku či přípravě sendvičů. Zaplatit si zase musí za záchody v prostoru budovy. Na oplátku si za poplatek budou moci lidé prohlédnout i místa, kam by se v rámci Harpy jinak nedostali. „Jednou za hodinu budeme mít prohlídky, na nichž lidem poskytneme o místě detailní informace,“ řekla Grapevineu ředitelka Harpy Svanhildur Konráðsdóttirová.