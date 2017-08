Jak na nespavost? Problémy měli i předkové, říká psycholožka v novém seriálu LN

Žijeme v rušné době a jen málokdo se dokáže bez úhony vypořádat s permanentním stresem, který ji provází. Problémy se spánkem, úzkosti, předrážděnost, která se pak vkrádá do vztahů s nejbližšími, ale třeba i banální bolesti zad – to vše může mít původ v tom, že nejsme tak úplně v pohodě. Co s tím? V pondělí vychází v LN první díl dvanáctidílného seriálu Psychologie pro každého. První díl je o nespavosti.

Psychologie pro každého Nový seriál LN, který vychází od podnělí, má dvanáct dílů. Součástí každého z nich je popis typických příznaků a dobrá rada, jak s problémem naložit, podpořená fundovanými názory předních psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. Zajít si ke „cvokaři“ už dnes není žádné společenské faux pas, často ale pomůže i jen vnímat a brát vážně signály organismu a trochu ubrat plyn nebo změnit pár věcí. K tomu, abyste si lépe rozuměli, chce přispět i seriál Psychologie pro každého.

Nemohu spát. Vyspat se tak v kuse víc než dvě hodiny! Večer nemohu usnout, a ráno zase vstát. Na nespavost či jiné potíže se spánkem si stěžuje řada mých klientů. Lékařská praxe ukazuje, že minimálně jednu epizodu výrazné nespavosti, která již splňuje kritéria diagnózy, zažije okolo čtvrtiny Čechů.

Chronické nevyspání je přitom poměrně vážná věc. Americká akademie spánkové medicíny a Americká společnost pro výzkum spánku vydaly před dvěma lety společné prohlášení, které říká, že dlouhodobé zkrácení spánku pod sedm hodin zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, poruch nálady, chybných úkonů včetně úrazovosti a celkově kratšího dožití.

Jak to měli naši předkové

Proč, navzdory své touze a všem snahám tak špatně spíme? A jde o novodobý fenomén, nebo lidé trpěli nespavostí vždy? Již mnohokrát jsem slyšela či četla, že naši předkové spali ještě před sto lety o hodinu či dvě déle než my v dnešní uspěchané době. Je to ale opravdu tak? Nepodařilo se mi najít žádný relevantní pramen, který by to dokazoval.

Ředitel Centra pro výzkum spánku při Kalifornské univerzitě v Los Angeles Jerry Siegel považuje delší spánek předků za mýtus. „Mnozí lidé už tohle z médií slyšeli tolikrát, že tomu prostě věří,“ řekl letos v únoru stanici BBC. Aby ověřil tento svůj úsudek, vydal se Siegel do Tanzanie, Namibie a Bolívie mezi kmeny, které žijí lovecko-sběračským způsobem života, podobně jako kdysi naši předkové. Zjistil, že všechny tři zkoumané skupiny spí zhruba stejně dlouho: v průměru 6,5 hodiny denně, tedy méně než my...

Domorodí obyvatelé, jež Siegel zkoumal, sice nevysedávají dlouho do noci do počítačů, spí ovšem méně, protože jejich lože a chýše nejsou tak komfortní jako naše postele a ložnice. A podobně to pravděpodobně měli naši předkové: v chladném období se budili zimou, v teplém je obtěžoval hmyz a do toho se občas báli o své životy.