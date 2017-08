Jako by z Kuksu vytáhli špunt: Podzemní voda klesla o desítky metrů

KUKS Podzemní voda v barokní obci klesla o desítky metrů l Místní mají prázdné studny. Někdejší místní zámek obklopují podle mytologie břehy Života a Smrti. Ke Kuksu jako kdyby měla v posledním měsíci blíž druhá jmenovaná. Z obce na Trutnovsku, proslavené barokním hospitálem a Braunovými sochami Ctností a Neřestí, zmizela ze dne na den podzemní voda.

Ve dvacítce studní bylo prázdno. „Jako když vytáhnete špunt z vany a voda vyteče. Neutekla nejspíš úplně někam jinam, ale odtekla do druhé vany, která je pod tou první. A tam se k ní nedostaneme,“ vysvětlil starosta Jiří Beran.



Důvodem jsou podle obce a přizvaných odborníků dva stometrové vrty, které vznikly u místního rodinného domu kvůli tepelným čerpadlům. Podle starosty byl vrt pravděpodobně špatně utěsněný. Teď obec spolu s dodavateli stavby, investory, vodoprávním úřadem a hydrogeology řeší, co dál.

Voda zmizela z fontán i turisticky známého kaskádového schodiště. „Člověk, který se sem opakovaně vrací, třeba na vinobraní, ví, že po těch kaskádách něco teče. Když to není víno, tak je to voda. A teď najednou chybí. Kulturní hodnota se ztrácí určitě. Ale to je věc, která se dá technicky udělat. Je to atrakce. Ale chybí nám podzemní voda!“ láteří starosta.

Pro Kuks to přitom vypadalo na slibný rok. V květnu získal prestižní evropskou památkářskou cenu za obnovu barokního areálu. Zda se vrátí to nejcennější, voda, zatím v Kuksu nevědí. Jasněji by mohlo být v polovině srpna, kdy by odborníci mohli říct, co dál.