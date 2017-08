Japonsko bojuje s rybáři z KLDR. Vykázalo stovky lodí, i s pomocí vodních děl

TOKIO Japonsko ze svých vod vykázalo už stovky severokorejských rybářských lodí, uvedla s odvoláním na čtvrteční oznámení japonských úřadů agentura AFP. Oznámení přišlo dva dny poté, co nad japonským územím přeletěly rakety vypálené v Severní Koreji.

Japonská pobřežní stráž uvedla, že od poloviny července nejméně v 820 případech vykázala z japonské výlučné ekonomické zóny (do 370 km od pobřeží) severokorejskou loď, která tam nelegálně lovila ryby. Připustila, že jedna a ta samá loď mohla být vykázána vícekrát.



V některých případech musela japonská pobřežní stráž k vypuzení lodí použít vodní děla.

Je to vůbec poprvé, co Japonsko oznámilo, že vykazuje severokorejské rybářské lodě ze své výlučné ekonomické zóny. Informaci zveřejnilo dva dny poté, co balistická střela středního doletu Hwasong-12 přeletěla severojaponský ostrov Hokkaidó a dopadla do Tichého oceánu.

Často dochází k tomu, že u japonských břehů ztroskotají staré a poškozené rybářské lodě, někdy mají dokonce na palubě mrtvé. Úřady mají za to, že jsou to severokorejští rybáři, jež nedostatek potravin v KLDR dožene v touze po větším úlovku daleko od vlastních břehů.

Japonsko tento měsíc protestovalo, když na jednu z jeho hlídkových lodí zaútočila v japonské výlučné ekonomické zóně ozbrojená rybářská loď, jež pravděpodobně pocházela ze Severní Koreje, napsala agentura AFP.