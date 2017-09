Jih Mexika zasáhlo silné zemětřesení 7,1 stupně. V Mexico City padaly domy

MEXICO CITY Jižní část Mexika v úterý zasáhlo zemětřesení o síle 7,1 stupně s epicentrem v hloubce 51 kilometrů. V hlavním městě Mexico City se silně třásly domy a tisíce lidí prchaly na ulici, uvedla agentura Reuters. Úřady zatím nemají zprávy o obětech či škodách.

Podle americké geologické služby USGS bylo epicentrum otřesů osm kilometrů od města Atencingo ve státě Puebla, které je od metropole vzdáleno necelých 200 kilometrů.



K zemětřesení došlo ve stejný den, jako k ničivému zemětřesení z roku 1985, při kterém v Mexico City zemřely tisíce lidí. Napříč zemí se v úterý konala cvičení reakcí na zemětřesení a první pomoci.



Podle Luise Felipa Puenteho, který stojí v čele mexické organizace na ochranu civilistů, nebyly zatím hlášeny žádné škody. Na sociálních sítích se ale již objevují zprávy o kolabujících budovách i infrastruktuře.



Před necelým měsícem v Mexiku zasáhlo zemětřesení o síle 8,1, které si vyžádalo 98 životů.

A powerful earthquake has shaken Mexico City, causing buildings to sway sickeningly. The extent of damage/injuries was not immediately clear pic.twitter.com/rZ3fQsAPas