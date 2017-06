Jsou spinnery košer, nebo dílo satana? Náboženský svět se o hračce neshodne

Hrát si s fidget spinnery je přístupné i o šabatu. O tom rozhodli rabíni v izraelském Vědeckém a technologickém institutu pro Halachu, kteří vykládají vědecké objevy ve světle souboru židovských zákonů. Podle důležitých židovských autorit „rotující káča“ neporušuje pravidla šabatu, pokud nemá světelné efekty, informovala izraelská média.

CO JE TO FIDGET SPINNER Moderní hračka nemá, alespoň podle vyhledávače Google, zřejmě žádný český ekvivalent, nejlépe ji však vystihuje slovní spojení jako „rotující vrtulka“ či „rotující káča“. Přesto není určena jen dětem. Uklidňující předmět mnohem více nakupují dospělí. Ti často říkají, že jim antistresové pomůcky umožňují soustředit se na úkoly, při kterých musí dlouho sedět, uklidňují je a navozují jim uvolněný stav mysli. S „fidget spinnerem“ lze točit, házet či dokonce otevírat lahve se zátkami a hlavně – uklidňovat se jím kdekoliv a kdykoliv. Takzvaný „fidgeting“ funguje podobně jako cvakání propiskou. Základem je roztáčení hračky, která se uprostřed drží mezi palcem a ukazovákem. Náročnější triky pak vyžadují i druhou ruku a oční kontrolu. Více o fenoménu si přečtěte v článku serveru Lidovky.cz.

Hračka prošla přísným kritickým procesem rabínů. Je však nezávadná, protože není poháněna elektricky, ale točí se pouze setrvačností. Židé, kteří dodržují šabat, mají zakázáno používat přístroje, k nimž je potřeba elektrické energie.

Vítězství pro děti v Izraeli je však pouze částečné. Do synagogy v sobotu nosit káču nesmějí. „Narušila by posvátnost toho místa. Především si však s ní nesmějí hrát v průběhu modliteb a čtení z posvátné knihy Tóra,“ stojí v prohlášení úřadu podle listu The Times of Israel. Stejně tak je zakázáno používat fidget spinnery při vyučování v izraelských školách, protože je to „neuctivé a opovržlivé vůči probírané látce, rabínům i učitelům“.

Radikálněji se k věci staví paraguayský evangelikálský pastor Juan Mariano Avalos, který na svém Facebooku zveřejnil odsuzující video. Podle jeho představy vede používání hračky k věčnému zatracení.

Nelíbí se mu totiž, že způsob, jakým děti věc drží v ruce ukazuje k satanistickým rituálům. Přitom jde o gesto typické například pro fanoušky metalové hudby. Avalos to však považuje za „znak ďábla“. Sama hračka je proto podle něj něco, co vede lidi přímo do náruče ďábla.

Spíše než souhlas s nebezpečným vlivem zařízení však na sociálních sítích sklidil reakce posměšné. „Musíte být opatrní, jak držíte šálek při pití kávy, aby nepřišel ďábel a nesebral vám ji,“ stojí v jedné z reakcí.

Podpora míru

Přitom jedním z důvodů, proč fidget spinner existuje, je jeho údajná pomoc hyperaktivním dětem s poruchami soustředění. Co český psycholog Václav Mertin vyvrací v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Tvůrkyní patentu na hračku, jež se vzdáleně podobá spinneru a je považována za jeho předchůdkyni, je americká vědkyně Catherine Hettingerová. Ta na nápad údajně přišla v osmdesátých letech, když navštívila Izrael. Nelíbilo se jí, že místní chlapci házeli kameny po policistech, proto se podle vlastních slov snažil vymyslet něco, co by je od toho odradilo.

„Začalo to jako podpora míru,“ řekla serveru CNN, se kterým o věci hovořila. Chtěla prý vymyslet „měkký kámen“. Patent na fidget spinner podala v devadesátých letech, ale hračkářská firma Hasbro jej nechtěla a sama neměla peníze na jeho obnovování. Proto teď z úspěchu nové verze nemá sama žádný prospěch.

Agentura Bloomberg po vyjádření Hettingerové informaci zkoumala a zjistila, že patent rodačky z Floridy nemá příliš společného s novodobým fidget spinnerem. „Když jsem si patent pročítal, nezdálo se, že by souvisel s tím, co se v současnosti prodává,“ řekl agentuře právník specializující se na patenty a duševní vlastnictví Jeffrey Blake. Pochyby podle Bloombergu vyjádřili i další oslovení odborníci.

„Řekněme, že se o mně hovoří jako o vynálezkyni. Říká to Wikipedie, nebo něco takového,“ reagovala na informace Hettingerová s tím, že si nenárokuje žádná práva na nový typ hračky. Zkusila pomocí crowdfundingové kampaně získat peníze od dobrovolníků, s přílišným zájmem se však nesetkala. Izraelskou inspiraci jí však nikdo upřít nemůže.