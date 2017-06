'Jste v Česku, mluvte česky.' Úřednice neodejdou, nemůžeme je odepsat, říká šéf odboru

Článek uveřejněný minulou sobotu na serveru Lidovky.cz, který informoval o tom, že autorky cedulek by měly za svůj čin nést následky, rozpoutal v diskuzi a na sociálních sítích bouřlivou debatu.

Čtenáři reagovali především na slova ředitele odboru dopravněsprávních činností Josefa Mihalíka, že zaměstnankyně se mýlily, když ve svém vzkazu argumentovaly správním řádem. V něm, konkrétně v paragrafu 16, se doslova píše, že „v řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce“. Podle Mihalíkova vyjádření v článku je čeština povinná pouze ve správním řízení, přičemž jednání na přepážce do této oblasti nespadá.

Očima advokátů Mgr. František Korbel, Ph.D.

„Jakási správní procedura to je. I pokud by to nebylo přímo správní řízení a bylo to jen vydávání vyjádření nebo osvědčení, tak se stejně obdobně použije § 16 správního řádu o úředním jazyku.“



Mgr. Filip Losert

„V případě většinové agendy registru řidičů správní řízení probíhat nebudou, nýbrž se bude jednat o jiné postupy regulované v části čtvrté správního řádu (zejména půjde o vydávání různých osvědčení a sdělení). Pro tyto postupy se však ustanovení § 16 správního řádu uplatní taktéž.



JUDr. Jan Luhan

„Je pravdou, že dle ust. § 16 odst.1 se v řízení jedná a písemnosti se vyhotovují v jazyce českém. Komentářová literatura uvádí, že toto ustanovení se nevztahuje jen na správní řízení, ale na základě odkazu § 154 správního řádu také na oblast vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení.“



Mgr. Milan Musil

„Mám za to, že ust. § 16 správního řádu se vztahuje i na jednání úředníků na přepážkách příslušného odboru magistrátu hlavního města Prahy (řízení, které tam probíhá, respektive se zahajuje, je v zásadě řízení správní – přijetím žádostí se v zásadě zahajuje správní řízení.“



JUDr. Oldřich Choděra

„Úřednice tak měli pravdu. V ustanovení § 16 odst. 1 upravuje správní řád pro oblast své působnosti obecně otázku jednacího jazyka, a to tak, že v řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Tato úprava jednacího jazyka se použije nejen pro samotné správní řízení, ale i pro jiné úkony správních orgánů (viz § 154).“

Mnoho diskutujících upozorňovalo na skutečnost, že úřednice měly pravdu, což posléze potvrdilo i několik advokátů oslovených redakcí (viz box vpravo). Mihalík v rozhovoru pro Lidovky.cz své původní vyjádření rozvádí a upřesňuje.

„Správní řízení je to v případě, pokud by někdo přišel a chtěl řidičský průkaz. Jestliže se ale přijde jen na něco zeptat, správní řízení to není,“ vysvětluje. Pracovnicím magistrátu kázeňský postih hrozí prý kvůli tomu, že lístek s nápisem vyvěsily bez souhlasu a navíc s nesprávnou angličtinou.

Přestože advokáti dávají magistrátním pracovnicím za pravdu, převážná část souhlasí s tím, že jejich chování bylo nevhodné. Podotýkají totiž, že na úřadě zároveň platí zásady mezi něž se mimo jiné řadí povinnost úředníků jednat slušně, zdvořile a vycházet všem zákazníkům vstříc.

Lidovky.cz: Minule jste uvedl, že zaměstnankyně si zákon špatně vyložily, neboť čeština je povinná pouze ve správním řízení. Mnoho čtenářů ale upozornilo na to, že u přepážky úkony správního řízení probíhají, což potvrdilo i několik advokátů. Kde je tedy pravda? Mohl jste se ve svém vyjádření zmýlit?

Jestliže se někdo přijde na něco zeptat, tak to není správní řízení.

Lidovky.cz: Jak tedy rozpoznat, v jakém momentě se jedná o správní řízení a kdy naopak ne?

Správní řízení je to v případě, pokud by někdo přišel a chtěl řidičský průkaz. Jestliže to bude dopravní nehoda cizince, samozřejmě vedeme správní řízení v českém jazyce. Cizinec si musí přivést tlumočníka nebo mu ho zajistíme my. Pokud si ale přijde pouze pro informaci, zeptat se na něco, tak to správní řízení není. Jenže v momentě, kdy tam je vyvěšena taková cedulka, nemůžeme mu ji poskytnout, pokud po něm budeme chtít, abychom mluvili jenom česky.

Ředitel odboru dopravněsprávních činností pražského magistrátu Josef Mihalík.

Lidovky.cz: Takže úřednice měly částečně pravdu.

Nejde jen o to, jestli to je správní řízení. Jde o to, že ty tři dámy tam pověsily cedulku, která nebyla gramaticky dobře ani nikým schválená. Nikdo o tom nevěděl. Byla to jejich iniciativa. Kdyby to tam bylo vyvěšeno anglicky správně, sundáme to a s těmi pracovnicemi si popovídáme. To, co nám tam vytvořily, si můžou vyvěsit někde na zahradě nebo doma, ale ne na úřadě.

Lidovky.cz: Tudíž ten postih v podobě krácení finančního ohodnocení a doporučení, aby opustily váš odbor, jim hrozí, protože jednaly bez souhlasu a lístky nebyly napsány anglicky správně?

Ano, je vydáno nařízení ředitele, kde je jasně dáno, že nikdo nebude dělat nic sám bez souhlasu. Tyto dámy to udělaly, což znamená, že minimálně porušily nařízení ředitele odboru. A za to ponesou zodpovědnost. Je to ostuda, která padá na hlavu našeho odboru. Musíme to řešit a řešit to budeme. Ale nevidím důvod, proč se z toho dělá taková poplašná zpráva.

Lidovky.cz: Jak do budoucna předejít tomu, aby se taková ostuda, jak sám říkáte, znovu neopakovala?

Bohužel na tomto odboru je 420 lidí a není možné kontrolovat, jestli někdo někam něco pověsil, nebo nepověsil. Je čistě věcí člověka, jak se chová. Jestliže se chová takto špatně, je to chyba a dělá nám ostudu.

Lidovky.cz: Víte, proč tam pracovnice lístky vyvěsily? Stalo se tak proto, že angličtinu neovládají?

Daly to tam, protože ani jedna neumí anglicky. Nikde ale není napsáno, že na tomto úřadě anglicky musí umět. Těžko toho docílíme. Některé dámy jsou starší a nemůžete po nich chtít, aby uměly anglicky. Domluvíme se ale se spoustou cizinců. Když sem cizinec přijde a komunikace opravdu vázne, stačí, aby pracovnice přišla za metodičkou, která tam je a ta už si s ním poradí. Také máme mnoho úředníků, kteří angličtinu opravdu ovládají.

Lidovky.cz: Máte informace, jestli pracovnice vyslyší vaše doporučení a skutečně odbor opustí?

Žádná z nich nepřišla s tím, že by odešla. Co vím, protože jsme s nimi a celým oddělením měl poradu, je jim to líto. Je to chyba, my to víme, ony už to dnes také vědí a už se to nestane. Jsou to pracovnice, které jsou dobré, rychlé, obvykle nedělají chyby, pomáhají nám a dělají spoustu práce. Nebudu trvat na tom, aby odešly. Nemůžeme je za jedno takové pochybení odepsat. Já jim doporučil, aby odešly, jestliže nebudou chtít, nikdo je vyhazovat nebude.

Lidovky.cz: Plánujete nyní vyvěšení cedulky ve zdvořilé formě a správné angličtině?

Nic takového tam věšet nebudeme, není to potřeba. Je to úlet jednotlivců.