‚Kabiny na odložení manžela.‘ Čínští muži mají vlastní koutky, kde tráví čas při nákupech

ŠANGHAJ/PRAHA V čínském nákupním středisku začínají budovat speciální místa, kde zahánějí čas muži, jejichž ženy rády nakupují. V prosklenných kostkách mohou hrát videohry, sledovat televizi nebo poslouchat hudbu. Ne u všech ale opatření vzbuzuje nadšení. Některé ženy se obávají, že své drahé polovičky nedostanou domů. Koutky proto možná budou zpoplatněné.

Podle jistého výzkumu trvá muži pouhých 26 minut, než jej začne nudit nakupování. V jednom z nákupních center The Global Harbour v Šanghaji proto vymysleli způsob, jak uspokojit znuděné manžely.

Na několika místech nainstalovali „kabiny na odložení manžela“, aby se v centru bavili i otrávení muži. Každá kabina je vybavena televizní obrazovkou, klávesnicí, herními konzolemi a pohodlným koženým křeslem. Zájemci si v nich mohou zahrát retro hry z devadesátých let.

Do atria centra nainstalovali Číňané místa na začátku července a nazvali je oficiálně „Soukromý salonek“. Místo je v něm ale pouze jedno. Aby se muži vyhnuli zástupům na novou vymoženost, mohou si svůj čas v kabině rezervovat chytrým telefonem prostřednictvím QR kódu.

Přítel je k nošení tašek

Zákazník centra The Global Harbour jménem Wu řekl čínskému serveru The Paper, že jej nikdy nebavilo nakupovat se svou přítelkyní. Kabina je podle něj vítězstvím pro oba. „Moje přítelkyně se vždycky zlobí, když nakupuje a já se u toho dívám do svého telefonu. Takhle může mít jistotu, že ji nebudu otravovat a já si můžu hrát hry,“ vysvětlil.

Podle jiných návštěvníků je ale prostor příliš ztísněný a chybí v něm klimatizace či alespoň nějaké větrání. Jeden muž si podle čínského webu stěžoval, že byl po chvíli promočený potem. Stačilo mu strávit pět minut v speciální kabině.

Některé nakupující si zase stěžují, že už je nákupy tolik nebaví, když s sebou nemají své muže. „Přítel tu je k nošení tašek, otevírání lahví s vodou a aby radil, jestli si koupit zkoušené oblečení,“ řekla Paperu jedna z návštěvnic centra. Jiná zase vyjádřila znepokojení, že by se mohlo jejímu muži v kabině zalíbit natolik, že už by s ní neodešel domů.

Změnit to ale mohou plány centra, které chce postupně zařízení zpoplatňovat. Doposud jde pouze o zkušební provoz. Jasné je, že jde o poslední vymoženost rychle se rozšiřující čínské střední vrstvy, která se postupně adaptuje na konzumní způsob života.