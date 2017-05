Kajínkův advokát milost vítá. Účelovost a ztráta soudnosti, reagují politici

Zeman ve čtvrtek oznámil, že Kajínkovi udělí milost v druhé polovině května. Šestapadesátiletý Kajínek strávil ve vězení 23 let. Zeman už má rozhodnutí o udělení milosti připraveno, podepíše ho po návratu z návštěvy v Číně.

„Milost vítám. V té věci jsem pana Kajínka obhajoval léta a snažil jsem se dosáhnout toho, aby se z toho vězení dostal, takže pro mě je to samozřejmě velice dobrý výsledek,“ řekl Zejda. Kajínka naposledy zastupoval v roce 2015, když u Krajského soudu v Plzni žádal o obnovení jeho procesu.

„Podle mého názoru byly dány důvody už pro obnovu řízení. Nechci kritizovat něčí práci, ale nelíbil se mi už ten první rozsudek z Plzně. Nepřesvědčil mě, a to jsem tehdy ještě nebyl na věci nijak zainteresován,“ řekl Zejda. Dodal, že je prezidentovi Zemanovi vděčný za to, že se věci věnoval.

Nejznámější český vězeň strávil za mřížemi 23 let.„U pana Kajínka, abych reagoval na některé obavy, že se bude mstít po svém propuštění z vězení, bude jako součást té milosti sedmiletá lhůta, to znamená sedmiletá podmínka,“ řekl prezident v TV Barrandov. Během podmínky se Kajínek nesmí dopustit trestné činnosti.

Účelovost, ztráta soudnosti a výsměch právnímu státu, reagují politici

Podle místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) je udělování milostí prezidentovo ústavní právo. Je ale otázkou, zda to v případě Kajínka nebylo mediální známost odsouzeného, řekl v pátek Bělobrádek novinářům v Brně. „Není to první milost, kterou udělil. Myslím, že je správné, že tento institut existuje. Na druhou stranu je otázkou, jestli to není také trochu z důvodu jeho mediální známosti,“ řekl Bělobrádek ohledně Kajínka.



Pelikána prezident o svém úmyslu informoval před několika dny. Zároveň ho ujistil o tom, že odůvodněním milosti nebude Kajínkova nevinna. „Ujistil mě, že to tak není. Pokud pan prezident naznal, že po těch více než 20 letech, co pan Kajínek sedí ve vězení, už zaslouží dožít na svobodě, je to skutečně právo, které z ústavy má,“ uvedl Pelikán. „Můžeme s tím souhlasit, nebo nesouhlasit, ale milosrdenství je vlastně spíš dobrá věc,“ řekl v televizi Barrandov.

Milost zarazila Unii státních zástupců. „Doufáme, že prezident Zeman bude v případě dalších vícenásobných vrahů při využívání svých pravomocí zdrženlivější,“ uvedla unie na svém facebookovém profilu.



Bývalý ministr vnitra František Bublan v TV Barrandov připomněl, že v minulosti byla milost udělována z humanitárních důvodů. „Tady se bojím, že jde čistě o takovou věc, že pan Kajínek je známý vězeň a několikrát se odvolával. Moc s tím nesouhlasím,“ řekl.

Účelovost v prezidentově rozhodnutí vidí europoslanec za ANO Pavel Telička. „Zemanova účelovost cítit na sto honů. Tady je někdo hodně nervózní,“ uvedl na Twitteru.

Bývalá místopředsedkyně sociální demokracie a někdejší senátorka Alena Gajdůšková mluví o ztrátě soudnosti. „Milost nájemnému vrahovi, u kterého justice neshledala ani důvod k obnově procesu, je naprostá ztráta soudnosti a výsměch právnímu státu,“ uvedla na Twitteru.



Gajdůšková Alena (Twitter) @GajduskovaAlena Klaus dál amnestii pardon tunelářům.Zeman pardonuje nájemného vraha. Nic horšího pro zničení důvěry v právní stát se snad udělat ani nedá. odpovědětretweetoblíbit

Bývalá Kajínkova advokátka Klára Long Slámová řekla, že se k Zemanovu rozhodnutí nebude vyjadřovat, dokud Kajínek nebude na svobodě. „My nevíme, jaký obsah bude ta milost mít. Všichni víme, co se tím zabýváme, že ta milost může být jakéhokoliv obsahu,“ uvedla.



Zemanovo rozhodnutí nadchlo Lukáše Charváta, autora webu, jehož cílem je prezidentská milost Kajínkovi. Petici žádající milost na webu od roku 2006 podepsalo téměř 10 000 lidí. „Jsem plný emocí, strašně si vážím rozhodnutí pana prezidenta, protože to stejně tak mohli udělat jeho dva předchůdci,“ řekl. Zemanovo rozhodnutí je podle něj lidský krok, ne politický tah.

Na dodržování podmínky bude dohlížet soud v Plzni

Z trestního řádu vyplývá, že pokud byl „trest nebo jeho zbytek při udělení milosti prominut jen pod stanovenými podmínkami, plnění podmínek a převýchovu odsouzeného sleduje soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni“. Na to, jestli Kajínek podmínku dodržuje, by tedy dohlížel Krajský soud v Plzni, který mu v roce 1998 uložil doživotní trest.

Mluvčí soudu David Ungr věc zatím odmítl komentovat s tím, že rozhodnutí o udělení milosti ještě nebylo vydáno. V obecné rovině by ale podle něj krajský soud pouze realizoval udělení milosti a dohlížel na podmínky v ní uvedené. „Podmínky bychom neukládali my, pouze bychom kontrolovali, zda jsou plněny podmínky, jež byly stanoveny v případné milosti,“ řekl mluvčí.

Podle advokáta Tomáše Gřivny podmínka prakticky znamená, že krajský soud bude po dobu sedmi let sledovat, zda Kajínek vede řádný život. „V případě, že by bylo soudem zjištěno, že nevede řádný život, sdělí soud tuto skutečnost přes ministerstvo spravedlnosti prezidentu republiky. Prezident pak sám zváží, zdali odsouzený vedl či nevedl řádný život,“ vysvětlil advokát. Pokud by prezident rozhodl, že Kajínek podmínku porušil a že vykoná zbytek trestu, výkon trestu by podle Gřivny nařídil znovu soud.

„Pokud pan prezident udělí milost s podmínkou, což může, a pokud tou podmínkou bude, že se omilostněný po dobu sedmi let nedopustí trestného činu (...), bude dost důležité, jaká trestná činnost bude takto v rozhodnutí uvedena,“ řekl advokát Tomáš Sokol. Podle něj může prezident v milosti Kajínkovi zapovědět úmyslné, ale i nedbalostní trestné činy. Krajský soud v Plzni bude podle Sokola povinen sledovat, jestli omilostněný povinnosti vyplývající z milosti neporušil. „Pokud soud zjistí porušení této povinnosti, sdělí to prezidentu republiky. Co by mělo následovat, musí být ve zmíněném rozhodnutí jasně popsáno,“ dodal Sokol.

Plzeňský soud odsoudil Kajínka za to, že v roce 1993 zastřelil v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše. Druhý bodyguard útok přežil. Kajínek se proslavil svým útěkem z nejstřeženějšího českého vězení v Mírově.

Pravomoc provádět řízení o milostech převedl Zeman po svém nástupu do funkce na ministra spravedlnosti, rozhodnutí vyšlo i ve sbírce zákonů. To však podle ministerstva není překážkou pro to, aby o udělení milosti rozhodl prezident sám.

Pravomoc odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem dává prezidentovi ústava. Zeman dříve několikrát řekl, že milosti udělovat nebude s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Milostí dal prezident zatím sedm, žádná z nich se netýkala násilného trestného činu.