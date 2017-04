KAMBERSKÝ: Kdo tu hledá chlapa

Bum. A je to. Sexista, fašista a kdoví co ještě, ačkoli se pod tlakem poměrně rychle omluvil. Ta věta je samozřejmě nebetyčně pitomě formulovaná, protože evokuje úplně zbytečné obsahy a emoce. Ale, marná sláva, rodina či partnerský vztah nejsou jen nástrojem na institucionalizované mazlení. Rodina či pár jsou mimo jiné i ekonomická jednotka. Postarat se o funkčnost této jednotky je základním úkolem nejen obou rodičů, ale i každého rodiče jednotlivě.

Úkolem státu je chránit dítě před strádáním, ale nikoli napomáhat rozpadu těchto jednotek. To vše pan Bělobrádek pečlivě vysvětluje. Nicméně jeho slov „... není možné, aby zde byly děti bez prostředků kvůli tomu, že stát není schopen z jejich rodičů vymoct peníze, které mají dát,“ kterými se předseda tradiční a prorodinné partaje posouvá až k levicovým liberálům, si nikdo nevšímá. Sexista a zpátečník, to zní přece mnohem líp!



Jediný, kdo si zachoval glanc, byla nakonec ministryně Kateřina Valachová. Místo aby kolegu na místě upálila, zvolila nadhled: „Nedokážu si představit, že by se Pavel Bělobrádek dopustil takového výroku, protože by věděl, že minimálně my ženy na vládě mu vyškrábeme oči.“