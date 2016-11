KAMBERSKÝ: Klid po bouři? Z výročí nového režimu se stal trochu smutný svátek

Naštěstí ani nehorázné výroky z úst hlavy státu, blokování Albertova před studenty, žádný Martin Konvička s Milošem Zemanem na jednom pódiu. Jako by se bouře vybouřily už o svátku republiky a na 17. listopad zbyly jen paběrky.



Z výročí nového režimu se stal trochu smutný svátek. Nejpozději roku 1997 se proměnil v demonstraci „takhle jsme to přece nechtěli“. Nelze se divit, kvůli účtenkové loterii ani zakazování tibetských vlajek jsme nikdo klíči nezvonili. Možná je to ale pozitivní: pokud nám 17. listopad nepřipadá dost dobrý, znamená to, že stále máme v hlavě jakýsi ideál.