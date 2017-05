KAMBERSKÝ: Sobotka s Babišem se nachystali na finální střet

Jedno se zdá jisté: Zeman je největším poraženým celé operace. V okamžiku, kdy předseda vlády oznámil demisi, měl v ruce všechny trumfy. Byl by to on, kdo by vedl konzultace o nové vládě, byl by to on, kdo by jmenoval nového premiéra, byl by to on, kdo by se mohl před národem ukázat jako svorník, jenž tlumí vášně nerozumných politiků.

Stal se pravý opak. Zášť zatměla hlavě státu rozum a ve snaze co nejvíce ponížit premiéra jej nechtěně přiměl, aby demisi stáhl. Navíc stmelil sociální demokraty a najednou Zemanovi hrozila ústavní žaloba – ze své hvězdné chvíle dost možná udělal Waterloo.



Jak dopadli hlavní rivalové, Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš? Těžko říci.

Na jednu stranu je Sobotka stoprocentním vítězem (zůstává premiérem, Babiše vyhodil), ale celá tato šaráda měla jediný cíl: nachystat pole k volební bitvě. A těžko dnes říci, kdo z obou zaujal v poli lepší postavení. Sobotka dosáhl přesně toho, před čím druhého května varoval a proč Babiše napřed odvolat odmítl: „Ministr financí by hrál roli mučedníka a využil by situace k tomu, aby získal body před volbami.“

Svým způsobem se Sobotkovi povedl husarský kousek. Před třemi a půl lety si vzal Andreje Babiše do vlády a po třech a půl letech společné práce potřeboval z úhlavního spojence vyrobit úhlavního nepřítele.

Připomeňme: všechny hlavní kritické okamžiky Babišova životopisu byly Sobotkovi známy už před vstupem do vlády – od ovládnutí Petrimexu přes privatizaci Lovochemie až po dotace na Čapí hnízdo. Všechno to ČSSD překousla, dokonce Babiše ze všech sil v kauze Čapí hnízdo hájila.

Korunové dluhopisy jsou zjevně jen záminkou – ať už jejich nákup Finanční správa vyhodnotí jakkoli, v barvité Babišově story rozhodně nejde o žádnou velkou kauzu. Ale teď Lidový dům může spustit kampaň „Antibabiš“, naopak Babiš zase bude od této chvíle jezdit po republice, vypočítávat všechny své reálné i cizí úspěchy a vyprávět, jak „nejlepší ministr financí byl nespravedlivě vyhozen z vlády“.

Bude to vpravdě neodolatelné léto.