Kanadská vláda tajně pomáhá unikat gayům z Čečenska. Dostávají azyl

PRAHA/TORONTO Po tři měsíce tajně pomáhá kanadská vláda s premiérem Justinem Trudeauem čečenským gayům unikat perzekucím. Tajný a na světě unikátní program, který představila kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová, umožňuje čečenské menšině získat azyl. Zatím do Kanady dorazilo 22 Čečenců.

Přesun se vymyká běžným konvencím v mezinárodním právu a mohl by podle serveru Globeandmail.com ovlivnit vztahy mezi Ruskem a Kanadou. I tak se kanadská vláda rozhodla jednat a minulý týden přesunula 22 mužů z Ruska do Toronta a dalších kanadských měst. V následujících dnech by se měli přesunout další.



Vláda držela existenci programu v tajnosti po několik měsíců a mlčely o něm i nevládní neziskové agentury, které se na něm podílely. Obávaly se totiž, že jakýkoliv únik informací by mohl ohrozit ty, kterým se snažili pomoci.

„Potřebovali jsme být diskrétní o programu co nejdéle, abychom udrželi jejich bezpečnost,“ uvedl výkonný ředitel neziskové organizace Rainbow Railroad Kimahli Powell. V současnosti jsou již někteří z Čečenců v bezpečí. „Musíme se teď soustředit na usídlení a integraci. Je důležité, aby naše komunita, která se o ně strachovala, věděla, že jsou zde a v pořádku,“ dodal Powell.

‚Chceme jít vzorem’

„Chtěli jsme zachránit alespoň několik lidí,“ uvedla Ministryně Freelandová podle zdrojů serveru the Independent. „Zároveň jsme chtěli jít vzorem pro podobně smýšlející země, jako jsme my,“ dodala Freelandová.

O údajném zatýkání, mučení a zabíjení gayů v Čečensku informoval v dubnu ruský opoziční list Novaja Gazeta. Čečenská policie podle něj zadržela v březnu přes stovku mužů „podezřelých z homosexuality“, nejméně tři z nich byli údajně zabiti. Mluvčí Kadyrova tato tvrzení označil za lživá.

Na zprávy o čečenských krutostech reagovalo i západoevropské veřejné mínění. V květnu na kauzu upozornil ruského prezidenta Vladimira Putina jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron. Německá kancléřka Angela Merkelová žádala na jednání v Soči na začátku května Putina, aby se zasadil o práva homosexuálů v Čečensku.