„Když jsme nejdříve podepisovali dohodu o společném jednání o koalici, mysleli jsme, že se k nám ještě přistoupí STAN. STAN to ale dvakrát odmítlo a my potřebujeme, aby ta vláda byla stabilní a funkční. Takže jsme oslovovali i další subjekty a podařilo se nám najít programovou shodu, a tak jsme ještě další subjekt přidali,“ vysvětlila začlenění SPO do koalice Vildumetzová.

Karlovarský kraj je předposledním krajem, kde se strany dohodly na vzniku koalice. Zatím jediný kraj bez dohody o budoucí krajské vládě je Ústecký kraj.

Volby v Karlovarském kraji vyhrálo v říjnu hnutí ANO, které získalo 13 mandátů. Za ním skončila ČSSD s osmi mandáty a KSČM s šesti zastupiteli. Čtvrté hnutí STAN s podporou KDU-ČSL, KOA a TOP 09 obsadí v zastupitelstvu pět křesel, ODS čtyři křesla. HNHRM, Piráti a koalice SPO-SPD mají po třech zastupitelích.

V devítičlenné radě bude mít ANO čtyři místa, dva radní bude mít ODS a po jednom Piráti, HNHRM a SPO. Hejtmanka za ANO bude mít na starosti finance, investice a vnitřní věci, její kolegové pak kulturu a památkovou péči, sociální věci a bezpečnost a dopravu.

Dva radní za ODS budou spravovat resorty životního prostředí a zdravotnictví. HNHRM si ponechá správu majetku a radní za Piráty bude mít na starosti regionální rozvoj a informatiku. Piráti ale získají i jednoho uvolněného zastupitele navíc, ten bude mít na starosti lázeňství, cestovní ruch a aktivity kolem zápisu na seznam UNESCO. Jeden radní za SPO, kterého ANO přetáhlo z koalice SPO-SPD, bude mít na starosti školství.

ANO zvalo do koalice i hnutí STAN, to ale preferovalo buď koalici na základech dosavadní spolupráce na kraji, jen navíc s Piráty, anebo širokou koalici demokratických stran bez komunistů a extremistů. Bez STAN nezbývalo hnutí ANO než hledat další partnery jinde.

Jednotná ohledně koalice s ANO nebyla ani ODS. Část strany by byla spíše pro širší koalici, části zase vadila minulost budoucí hejtmanky, která získala politickou praxi v barvách ODS. Jak dnes řekl ČTK krajský předseda Jiří Vaněček, strany mají nyní 48 hodin na získání všech svých zastupitelů pro koaliční dohodu. Budou tedy přesvědčovat i zastupitele, kteří zatím s dohodnutou koalicí měli problém.

Karlovarský kraj v posledních čtyřech letech vedla nejprve koalice KSČM a ČSSD. Ta se po dvou letech rozpadla a v kraji vznikla široká koalice ČSSD, ODS, TOP 09 a Starostů za Karlovarský kraj a HNHRM.