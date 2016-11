Kdo jsou Trumpovi muži pro válku? Generál s vazbami na Putina či kariérní republikáni

Příští prezident Donald Trump bude mít u sebe proslulý jaderný kufřík s kódy. Stane se vrchním velitelem ozbrojených sil. Americká média horečně spekulují, kdo mu bude ve velení armády podléhat. Trumpova politická minulost je nulová. Nemá se tedy příliš na koho obracet.

Kdyby zvítězila Hillary Clintonová, v čele Pentagonu by zřejmě stanula žena: Michele Flournoyová, bývalá náměstkyně ministra obrany, nyní šéfka vlivného think tanku Center for New American Security. Trump ale bude mít výběr o něco složitější.

Při skládání svého týmu spoléhá na lidi, kteří ho během bouřlivé kampaně věrně provázeli.

V případě křesla ministra obrany to podle dobře informovaného bruselského serveru Politico bude alabamský senátor Jeff Sessions či bývalý poradce pro národní bezpečnost Stephen Hadley, mluví se také o bývalém senátorovi Jimu Talentovi.

Nebo to bude jinak? Další jméno nabízí televize NBC, podle které bude obraně šéfovat penzionovaný generál Michael Flynn, Trumpův poradce.

Jeho jmenování by ovšem musel schválit Kongres – kandidát na tento post musí stát nejméně sedm let mimo armádu. Flynn přitom opustil ozbrojené složky teprve před dvěma roky. Není ale jediný bývalý důstojník, který se těší Trumpově přízni. Miliardář mnohokrát ocenil vysloužilce, kteří jej podpořili v kampani.

Penzionovaní generálové

Generál Flynn je příkladem vojáka, který s Trumpem svázal svůj osud. „Nyní má – spolu s třiasedmdesátiletým republikánským politikem a poradcem Newtem Gigrichem – největší vliv na formování příští americké bezpečnostní politiky,“ napsal o něm magazín Foreign Policy. Flynnovo jméno bylo několikrát citováno v souvislosti s možnými vazbami Trumpova štábu na Rusko. Jisté je pouze to, že Flynn, který byl do svého odchodu z armády v čele vojenské rozvědky, se na večeři při oslavě ruského kanálu RT objevil poblíž Vladimira Putina. „Rozhodně není nepřítelem Ruska,“ psali o něm američtí reportéři z listu The New York Times.



Flynn není jediný penzionovaný důstojník, který Trumpa v kampani podpořil. Vítězný kandidát mluvil o několika desítkách armádních činitelů, kteří mu jsou nakloněni. Na straně demokratů se zase angažoval bývalý generál John Allen.

VIDEO: V USA pokračují protesty proti Trumpovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Američtí komentátoři poté varovali, že rostoucí počet bývalých vojáků v politice přináší určité riziko, že nezávislost armády bude ohrožena. Stejně tak její prestiž – Američané si podle mnoha průzkumů armády cení jako nejdůvěryhodnější instituce.

Ohledně příští bezpečnostní strategie ale nepanují přehnané obavy. Většina Američanů soudí, že Trumpova administrativa bude pod pevnou kontrolou Kongresu. Podle komentátorů citovaných listem The Washington Post bude Trumpova bezpečnostní politika ladit s představami republikánů, kteří nyní ovládnou obě kongresové komory, mnohem více než jeho zahraničněpolitické vize.

Jinými slovy: v otázkách obrany by neměl být se zákonodárci na kordy. Trump bude chtít ukázat sílu a vliv USA ve světě, a proto porostou americké vojenské výdaje. Současně bude v souladu s předvolebními sliby žádat, aby se na obraně NATO výrazněji podíleli američtí spojenci.