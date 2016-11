Kdo půjde z vlády? Změny budu komentovat až po setkání se Zemanem, oznámil Sobotka

Sobotka v pátek oznámil, že se chce sejít se všemi sedmi ministry nominovanými ČSSD a bilancovat s nimi. Někteří z nich jsou podle předsedy vlády unaveni, a proto potřebují vystřídat. Ačkoli se objevují termíny schůzek ministrů plánovaných v průběhu tohoto a příštího týdne, Sobotka zatím žádný nepotvrdil. „Termín se mění, původně byl ve čtvrtek, teď je ve středu,“ řekl novinářům například ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.



Setkání už má v kalendáři i ministryně školství Kateřina Valachová. „Máme domluven termín schůzky stejně jako ostatní kolegové, ta moje proběhne na konci týdne, více bych tuto věc nekomentovala,“ uvedla. Zopakovala, že tempo všech kolegů, se kterými má možnost spolupracovat, je dostatečné. „Nemám výhrady z hlediska spolupráce, vždy je třeba někde přidat, ale nepřísluší mi, abych to hodnotila, takže jak vysoko stanoví předseda vlády tu laťku, to je jen na něm,“ řekla. „Ministr, který by nebyl vůbec unavený, ten nepracuje, ale necítím se být tak unavený, že bych nemohl pracovat dál,“ řekl novinářům Mládek.

Po pátečním oznámení plánů změn média začala spekulovat o ministrech sociální demokracie, kteří skončí 11 měsíců před volbami. Nejčastěji hovoří o Němečkovi a šéfovi vládní legislativy Jiřím Dienstbierovi. Největší šanci přežít rekonstrukci kabinetu dávají Valachové.