Aktivisté z Kliniky neustoupili, proti vyklizení budovy se odvolali

„Odvolání bylo podáno 13. dubna, podala ho žalovaná strana,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí příslušného Obvodního soudu pro Prahu 3 ve věcech občanskoprávních Miroslava Sixtová. Žalobu podal stát na Terezu Virtovou, která aktivisty z Kliniky ve sporu reprezentuje. Pře se rozhořela loni počátkem března, kdy se na soud obrátil předchozí vlastník objektu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.



Tehdy už aktivisté obývali dům několik dní nelegálně, protože jim 2. března vypršela roční smlouva o výpůjčce. Stát tak chtěl po soudu, aby nařídil objekt vyklidit. Letos v lednu už nový vlastník budovy, Správa železniční dopravní cesty, dosáhla svého. Soud žalobě vyhověl. Hlavním argumentem aktivistů přitom bylo, že stát nesvolil k prodloužení kontraktu za nečestných podmínek.

Smlouva byla uzavřená na rok s možností prodloužení, pokud se však tehdejší majitel, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nerozhodne objekt převést na někoho jiného. V takovém případě smlouva končí. K tomu sice na konci roční lhůty nedošlo, ale úřad výpůjčku stejně neprodloužil. Vycházel ze změny postoje Městského úřadu pro Prahu 3, podle něhož původní kolaudace provoz centra neumožňuje. Dům byl totiž zprovozněn jako sanatorium.

Úvahy aktivistů jsou spekulacemi, smlouva je neplatná, rozhodl soud

„Stavební úřad Městské části Praha 3, který zpočátku roku 2015 zastával stanovisko, že formální kolaudační stav objektu nebrání užívání, kterým je provoz Kliniky, změnil své stanovisko a v zimě roku 2016 začal tvrdit opak,“ stojí v rozsudku, jejž má server Lidovky.cz k dispozici. Protože změnu postoje třetí městské části Prahy vnímají aktivisté jako účelovou, neuznávají ani neprodloužení kontraktu. Smlouvu tak mají nadále za platnou.

Soud prvního stupně však nahlížel na situaci jinak. Argumenty Kliniky o nečestných mravech pominul, ve finále rozhodl čistě formálně. Rozsudek postavil na skutečnosti, že v době líčení smlouva platná nebyla, protože budovu už vlastnil někdo jiný - SŽDC. „V době vyhlášení rozsudku byla naplněna rozvazovací podmínka stanovená ve smlouvě o výpůjčce, smluvní vztah touto smlouvou v době rozhodování soudu již byl zaniklý, a proto žalobě v plném rozsahu vyhověl,“ stojí v rozhodnutí soudu.



Dotyčná soudkyně Kateřina J. Sixtová pak ve verdiktu uvedla, že argumenty zástupců Kliniky o účelové změně postoje stavebního úřadu či převedení objektu na SŽDC nejsou pro její rozhodnutí relevantní. „Úvahy o záměrech státu pouze spekulacemi, které nejsou nijak relevantně podloženy. Záměr státu je však s ohledem na koncipování rozvazovací podmínky ve smlouvě o výpůjčce nepodstatný, smlouva zanikla již pouhým převodem práva hospodaření, nikoli faktickým výkonem tohoto práva,“ uvedla soudkyně.

Soud se nevypořádal s našimi argumenty, vysvětluje odvolání Klinika

Právě formalismus původního verdiktu dovedl aktivisty k tomu, aby se odvolali. Od soudu druhého stupně tak žádají pečlivé posouzení všech svých argumentů. „My jsme tvrdili, že postup žalobce, původně úřadu, byl v rozporu s dobrými mravy, což má za následek, že i požadavek na vystěhování je v rozporu s dobrými mravy. Soud se tímto vůbec nezabýval,“ sdělil serveru Lidovky.cz právní zástupce Kliniky Pavel Uhl.



Autonomní sociální centrum Klinika Centrum Klinika představuje alternativní platformu pro komunitní život v hlavním městě, aktivisté budovu v Jeseniově ulici obsadili v listopadu 2014 nejprve nelegálně. Na jaře 2015 ale dosáhli se státem dohody, díky níž vznikla smlouva o výpůjčce objektu.

Centrum na místě mohlo dál rozvíjet své aktivity, jako jsou koncerty, jazykové kurzy, divadelní představení či rukodělné dílny.

Klinika se pak, s největší pravděpodobností kvůli vyjádření solidarity s uprchlíky, stala loni v únoru terčem žhářského útoku. Jednání hlavního aktéra nakonec vyhodnotila policie jako přestupek.

Případ tak rozlouskne Městský soud v Praze. Do doby pravomocného uzavření pře jsou připraveni aktivisté v objektu zůstat. SŽDC chce objekt rekonstruovat, aby tam mohla nastěhovat své lidi ze Správy železniční geodézie, jež pod SŽDC spadá. „Tento krok se dal předpokládat. Vyčkáme rozhodnutí odvolacího soudu. Očekáváme potvrzení rozhodnutí prvoinstančního soudu a jeho následné respektování ze strany aktivistů,“ okomentovala pro server Lidovky.cz odvolání Kliniky mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Správa na aktivisty v březnu přitlačila. Nařídila firmě Pražské vodovody a kanalizace, aby odstavila přívod vody. Klinika tak musí do značné míry improvizovat. „Pouze zprostředkovaně jsme se od lidí, co nám to přišli z vodáren odpojit, dozvěděli, že si vlastník nepřeje, aby v budově bylo odběrové místo,“ sdělil už dříve serveru Lidovky.cz jeden ze zakladatelů centra Arnošt Novák s tím, že za vodu přitom platili. Od té doby tak aktivisté pro hygienické potřeby používají dešťovou vodu, k pití pak balenou.