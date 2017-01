Knižní novinky: romantika od Sparkse i nová edice legendárního Neználka

Dennis Lehane - Zmizelý svět.

Dennis Lehane

Zmizelý svět



Nový román autora volně navazuje na předchozí knihu Pod rouškou noci. 1943, Joe Couglin pracuje jako consigliere nechvalně proslulé mafiánské rodiny a má všechno, co by si mohl přát. Hrozí mu ovšem smrtelné nebezpečí a pronásleduje ho duch malého chlapce, co se mu něco důležitého snaží sdělit. Dramatická honička s časem na sebe nenechá dlouho čekat.

Datum vydání: 9. ledna

Vydavatel: Paseka

Nikolaj Nosov - Neználek na Měsíci

Nikolaj Nosov

Neználek na Měsíci

Neználek v Česku patří mezi nejpopulárnější dětské postavy 20.století, nerozlučně spjatý se sovětskou ideologií. Četly si ho celé generace a další si ho díky této reedici přečíst můžou. Neználek se se svými kamarády vydává na měsíc, kde se setkávají s kapitalistickým způsobem života. Tato sci-fi knížka pro děti tradičně vychází s ilustracemi Jaromíra Zápala.

Datum vydání: 10. ledna

Vydavatel: Knižní klub

Nicolas Sparks - Ve tvých očích.

Nicolas Sparks

Ve tvých očích

Nenapravitelný potížista Colin se potkává s Marií, dcerou mexických přistěhovalců. On je člověk, kterému hrozí vězení, ona je spořádaná a tvrdě pracující. Náhodné setkání na deštivé silnici oběma změní život. Nicolas Sparks v novém románu dokazuje, že láska je mnohem silnější než i ty nejzakořenější předsudky.



Datum vydání: 10. ledna

Vydavatel: Ikar CZ

Reiner Stach - Franz Kafka, Rané roky (1883-1911).

Reiner Stach

Kafka - Rané roky (1883 - 1911)

První díl monumentální biografie nejslavnějšího z německy píšících Pražanů. Reiner Stach je německý literární historik, filosof a matematik, který na třídílné biografii pracoval celých osmnáct let. Dílo je tak výsledkem velmi poctivé rešerše a mravenčí práce, která ve výsledku vykresluje Kafku velmi komplexně a hlavně čtivě.



Datum vydání: 10. ledna

Vydavatel: Argo

Amoz Oz - Jidáš.

Amos Os

Jidáš

Student Šmuel Aš dělá za byt a stravu společnost chromému Waldovi. Rozpráví s ním o politice, náboženství a Jidášovi, o kterém píše Šmuel ve své bakalářské práci. Dívka Atalja je zase dcerou názorového oponenta zakladatelů Izraele, zrádce, toho pomyslného Jidáše. Šmuelovi učaruje a ten odhaluje dívčin tajemný a pohnutý osud. Kniha je také efektním vykreslením bouřlivého Izraele přelomu padesátých a šedesátých let.

Datum vydání: 10. ledna

Vydavatel: Paseka