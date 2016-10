Konfrontační turné 17. listopadu? Dříve magistrátu střety nevadily, podivují se Zemanovi odpůrci

Magistrátem zakázaný průvod s názvem „Nezapomínáme“ měl odpoledne v den oslav 17. listopadu vyjít z Hradčanského náměstí, projít Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí pokračovat přes Mánesův most, náměstí Jana Palacha a Staroměstské náměstí na Můstek.

Poté, co úřad přišel se zjištěním, že by tato trasa údajně kolidovala s dalšími, už dříve ohlášenými akcemi, dostali organizátoři po neúspěšném vyjednávání stopku. Náměstí Jana Palacha tedy zaplní účastníci akce Hrozba islamizace ČR pořádané Domovem a Blokem proti islamizaci, na Klárově se pak sejdou sympatizanti akce „Demokracie nevítězí“.

Dvojí metr magistrátu

Zrušení akce ovšem organizátory průvodu, který měl připomenout jak Listopad, tak například i nežádoucí chování prezidenta Miloše Zemana, popudilo.

„Magistrát v pátek zakázal jen průvod, který údajně koliduje s jiným shromážděním, a to prý se shromážděními na podporu prezidenta. Tuto věc odmítáme a jsme přesvědčeni, že námi nahlášený průvod nijak s těmito shromážděními nekolidoval. Proti rozhodnutí magistrátu se budeme odvolávat,“ říká pro server Lidovky.cz hlavní organizátor Jan Cemper, zástupce facebookové iniciativy Proti projevům nenávisti a zároveň muž, který již v minulosti podal žalobu na Zemana.

Ten upozorňuje, že dříve magistrát tak striktní při povolování ideově odlišných akcí nebyl.

„Nejvíce alarmující na ‚zákazu‘ je, že na stejném místě, na náměstí Jana Palacha, magistrát nedávno dovolil akci Pavlovi Matějnému (známému aktivistovi ze spolku Národní obroda - pozn. red.) proti Prague Pride, ačkoliv po ulici Alšovo nábřeží byl pochod Prague Pride nahlášený dříve. Pavel Matějný je přitom znám, že na svých shromážděních citoval i Adolfa Hitlera,“ kritizuje dále Cempera rozhodnutí.

Podle něj magistrát používá dvojí metr, a to ve prospěch lidí, kteří šíří nenávist ve společnosti. Přestože podal odvolání k městskému soudu v Praze, nahlásil ještě alternativní trasu průvodu, která by měla být úřednickou optikou v pořádku.

„Je to z toho důvodu, abychom měli jistotu, že máme řádně nahlášenou alespoň nějakou trasu, pokud by soud nestihl věc projednat do 17. listopadu,“ uvedl organizátor akce především pro odpůrce Zemanovy politiky. Její hlavní program bude následovat na Albertově pod záštitou Univerzity Karlovy a také na Václavském náměstí.

A jak se magistrát staví ke kritice? „Ve zkratce lze uvést, že shromáždění bylo zakázáno, protože v jeho místě bylo již dříve nahlášené jiné shromáždění. Podle zákona se koná to shromáždění, které bylo na místo a čas nahlášeno jako první,“ uvedl stručně pro server Lidovky.cz mluvčí magistrátu Vít Hofman.

V rozhodnutí z 20. října, které vypracoval magistrátní občanskosprávní odbor, se však uvádí, že průvod byl zrušený z obavy před kolizí s názorově odlišným táborem lidí.

Podle úředníků je skutečným účelem zamýšleného pouličního průvodu „s největší pravděpodobností konání konfrontačního turné po třech statických shromážděních jeho názorových odpůrců, ve věcech migrace ideově blízkých názorům prezidenta republiky“. Stojí tak v dokumentu, jež má server Lidovky.cz k dispozici.

Na 17. listopadu, svátek připomínající si perzekuci studentů v roce 1939 a revoluční události z roku 1989 , byly v Praze ohlášeny více než dvě desítky shromáždění. O nejžádanější místo na Albertově se přeli pořadatelé různých akcí minimálně půl roku předem. Nejrychlejší ovšem byla Karlova Univerzita, která o místo usilovala kvůli dlouhodobé tradici, kdy se na místě scházeli studenti i řada akademiků. Loni ale na Albertov nesměli kvůli shromáždění Bloku proti islámu za účasti prezidenta Miloše Zemana.