‚Kongres nakope Rusku z*dek,‘ řekl americký senátor Graham. Kvůli hackerským útokům

Graham tak reagoval na údajné vměšování Ruska do loňských prezidentských voleb v USA.

„Mému příteli panu Lavrovovi: Doufám, že pocítíte důsledky,“ řekl Graham směrem k ruskému ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi. „Rok 2017 bude rokem, kdy Kongres nakope Rusku prdel,“ prohlásil americký senátor.

Graham požaduje, aby Trump Rusko potrestal za hackerské útoky na servery demokratické strany. Administrativa bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy z hackerských útoků otevřeně obvinila Rusko, Moskva ale veškerá nařčení odmítla. Graham řekl, že chce v Kongresu představit společný návrh demokratů a republikánů k novým protiruským sankcím.

„Můj cíl je dostat to na Trumpův stůl. Doufám, že vezme za svou myšlenku, že jako vůdce svobodného světa by s námi na potrestání Ruska měl spolupracovat,“ uvedl Graham. Dodal, že má největší obavy z toho, že Trump dosud nikdy před kamerou neprohlásil, že Rusové budou muset za zásahy do voleb zaplatit.

Tvrdým kritikem prezidenta Trumpa je také Grahamův stranický kolega ze Senátu John McCain. Ten se v Mnichově v rozhovoru se stanicí NBC News postavil za média, která Trump dlouhodobě kritizuje. Omezení svobody tisku je podle McCaina cesta, jak diktátoři začínají.

Tisk potřebujeme

„Nesnáším tisk. A vás obzvlášť nesnáším,“ řekl McCain v rozhovoru v dnešním vydání pořadu Meet the Press. „Faktem ale zůstává, že vás potřebujeme. Potřebujeme svobodný tisk. Musíme ho mít. Je to nezbytné,“ řekl s tím, že demokracie se bez svobody médií nemůže obejít.

McCain dodal, že útlakem tisku diktátoři začínají upevňovat svou moc. „Neříkám, že prezident Trump chce být diktátorem. Jen chci říct, že se musíme poučit z historie,“ vysvětlil.