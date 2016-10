Kouříte? Zaplaťte si léčení. Lidovci chtějí část výnosů spotřební daně odvádět na prevenci

Opatření navrhuje místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) jako součást protikuřáckého zákona. Ten budou poslanci projednávat ve druhém čtení příští úterý.

„Prevence a léčba jsou dlouhodobě podfinancované. V terénu se ukazuje, že závislosti se proměňují, v poslední době je nárůst například v oblasti online hraní. Je potřeba, aby peníze byly jasně definované a mohlo se s nimi operativně pracovat podle toho, jak se vyvíjí adiktologická oblast,“ řekl LN Bartošek. Zákona na ochranu zdraví se ke svému záměru rozhodl využít právě proto, že s ním souvisí.

Na protidrogovou politiku jde okolo 300 milionů korun ročně. Pokud by změna prošla, mohlo by na prevenci a léčbu směřovat až o 700 milionů korun víc. Částka by se určovala podle toho, kolik se vybere za předchozí rok na spotřební dani z lihu, piva, vína a tabákových výrobků a na odvodu z loterií a podobných her.

Bartošek návrh předkládal už při minulém projednávání protikuřáckého zákona v květnu. Tehdy neprošel o 18 hlasů. „Podpora v Poslanecké sněmovně je poměrně velká. Doufám, že se mi podaří přesvědčit ještě další lidi, aby to podpořili,“ věří poslanec.

Předloha ale narazí na odpor ministra financí Andreje Babiše (ANO). „Zásadně s ní nesouhlasím, je v rozporu se zásadami daňového a rozpočtového práva. Rozhodování o použití výnosů daní náleží vládě v rámci výdajové části rozpočtu,“ sdělil Babiš.

Pokud by návrh přece jen prošel, mohl by být ohrožen celý protikuřácký zákon, podobně jako v květnu.

Poslanci schvalují protikuřácký zákon už podruhé za tento rok. Důvodem je jiný pozměňovací návrh. Hnutí ANO se nelíbilo, že poslanci v květnu odhlasovali možnost zřídit v restauracích oddělené místnosti pro kuřáky. A zákon pak potopili jako celek. Teď by se koaliční strany – ČSSD, ANO a KDU-ČSL – měly o jednotlivých návrzích lépe radit.

„Je správný postup, že by pozměňovací návrhy měly být odkonzultovány, aby nás hnutí ANO zase nepřekvapilo. Nechci předjímat, jak dopadne debata o tom mém, samozřejmě bych byl rád, kdyby se ho podařilo prosadit, ale zákon jako celek má pro mě větší hodnotu než pozměňovací návrh,“ tvrdí Bartošek.