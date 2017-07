Kreml krotí šifrovanou komunikační síť Telegram. Těžko ji kontrolují tajné služby

Telegram není nejrozšířenější komunikační prostředek v ruskojazyčném prostředí. Ale je rozhodně nejvlivnější. Pyšní se totiž skvělým zabezpečením. V týdnu unikl o vlásek likvidaci. Muž, který ho vymyslel a který kvůli němu bojuje s ruskými úřady, Pavel Durov, ale v poslední chvíli o krok ustoupil a souhlasil s tím, že svůj chat nechá zaregistrovat na Ruské inspekci pro komunikaci (Roskomnadzor). To byla podmínka další legální existence chatu.

Vzápětí ale dodal, že už to mohly úřady udělat dávno, neboť všechny údaje nutné k zápisu si mohly opsat z veřejných zdrojů. Žádné jiné údaje, tím spíš ty o uživatelích Telegramu, nikomu předávat nehodlá a dešifrovací klíče tajným službám nevyzradí.

Přestože Durov vlastně jen dovolil zapsat firmu do registru, Roskomnadzor je spokojený. Chat bude co nejdříve zaregistrován. Telegramu tak asi život prodloužil, ale jen do doby, kdy na něm tajné služby budou ze zákona požadovat, aby vyzradil korespondenci svých uživatelů. Durov slíbil, že to nikdy neudělá.

Útěk z Ruska

Telegram ruský internetový génius Pavel Durov, mj. otec nejpopulárnější ruské sociální sítě VKontaktě, vymyslel před dvěma lety. Tehdy musel pod tlakem úřadů VKontaktě prodat holdingu Mail.ru Group, který patří miliardáři Ališeru Usmanovovi, člověku blízkému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Což se o mladém Durovovi zrovna říct nedá.

Nakonec mu nezbylo než utéct z Ruska. A právě tehdy představil veřejnosti svůj Telegram. Využil zkušeností z vlasti a největší důraz při vytváření nového programu kladl na bezpečnost uživatelů. Nikdo se nesmí „nabourat“ do systému. Durov Telegram tvořil s tím, že získá pověst nejbezpečnější chatové aplikace. Síť serverů rozvinul v několika zemích a vymyslel nové šifrovací funkce.

Zprávy uživatelů se v Telegramu neuchovávaly na serverech, ke kterým mohou najít cestu tajné služby i méně vyspělých států, než je Rusko, ale výhradně na dvou místech: na zařízení, ze kterého byly poslány, a na zařízení, které je přijalo. Durov prostě přijal výzvu paranoidní doby, která ovládla nejen Rusko. Tajné služby jsou podobně, jako tomu bylo za vlády KGB, všudypřítomné. S tím rozdílem, že dnes má špiclování díky informační globalizaci planetární rozměry.

Osudový zákon

Durov vycházel z toho, že lidé mají nárok na soukromí. Proto Telegram, který dnes užívá 2,4 milionu lidí, vymyslel. Jenže stát mu vstoupil do cesty tzv. „balíčkem Jarovové“ (podle příjmení poslankyně, která je prosadila). Tato zákonná norma mj. přikazuje operátorům zaregistrovat se v Roskomnadzoru. To není všechno. Zákon obsahuje paragraf, podle kterého se veškeré údaje o uživatelích musejí uchovávat, a to tak, aby mohly být okamžitě předloženy tajným službám. Durov byl v šoku a odmítl poslušnost.

Z mladého génia se stal bojovník za právo mluvit a nebýt slyšen. Vyvolal diskusi o tom, do jaké míry je možné omezit svobodu s odvoláním se na hrozbu teroristického útoku. Jenže tajné služby přišly s protiúderem – Telegram je prý díky svým neobyčejným vlastnostem ideální pro drogové dealery i pro teroristy.

Poslední argument se objevil tento týden. Vyšetřovatelé oznámili, že pokyn k explozi v petrohradském metru, kde zahynulo 16 lidí, někdo odeslal právě přes Telegram.

Durov nadřazuje osobní svobodu bezpečnosti, tvrdí politici. Podnikatel se brání. Prý v Telegramu od začátku roku zablokoval přes pět tisíc kanálů tzv. Islámského státu. Kromě toho si podle něj teroristé přejdou na WhatsApp nebo Facebook. „A ty jsou kontrolovány USA,“ straší Rusy Durov.

Telegram nekritizují jen ruští bezpečnostní experti, ale i zahraniční. Přesto Durov trvá na svém – Telegram chtějí zlikvidovat, aby se zachránil Putinův režim před barevnou revolucí. Právě Telegram je totiž užívaným chatem při organizování různých opozičních akcí, demonstrací, protestů. Co je ale absurdní – díky svému dokonalému zabezpečení je také nejužívanějším chatem tajných služeb a osazenstva Kremlu.

