Krize na Slovensku a soud s mužem, který na D1 vybržďoval auto se svým synem

PRAHA Slovenskem otřásá vládní krize. Opozice oznámila, že se v příštích dnech pokusí na mimořádné schůzi parlamentu odvolat ministra školství za skandál okolo rozdělování peněz z Evropské unie, který vyvolal koaliční krizi.

Hrozí pád vlády? Koaliční rada na Slovensku bude v pátek pokračovat v jednání o urovnání roztržky ve vládní koalici. Oznámil to v úterý novinářům předseda jedné ze tří vládních stran Béla Bugár, podle kterého se trojice předsedů vládních stran shodla, že nynější vláda na Slovensku nemá alternativu. Úterní jednání předáků tří vládních stran svolal do vládního hotelu Borik premiér Robert Fico poté, co Slovenská národní strana (SNS) v pondělí oznámila, že vypovídá koaliční smlouvu. Schůzku provázely spekulace, zda hrozí pád kabinetu a předčasné volby, anebo zda jde jen o běžné třenice koaličních stran. Krize bude u našich východních sousedů tématem číslo jedna i dnes.

Na D1 vybržďoval auto s vlastním synem. Městský soud v Praze začne projednávat případ muže, který podle obžaloby na dálnici D1 takzvaně vybržďoval auto, v němž cestoval jeho malý syn se svou matkou. Incident se stal loni v pátek 12. srpna dopoledne na pražském úseku D1 ve směru na Brno, konkrétně mezi sjezdem na Chodov a výjezdem na Čestlice.

Osvětová tramvaj. Prahou bude po 14.00 projíždět „duhová tramvaj“ festivalu Prague Pride. Osvětová jízda má informovat o prevenci nákazy virem HIV a nebezpečím nemoci AIDS.

Hvězdy v Budapešti. Začíná populární hudební festival Sziget, potrvá týden. Na ostrov v centru Budapešti láká Pink, Macklemore & Ryan Lewis, Kasabian, Major Lazer, The Chainsmokers. Sziget je jeden z největších hudebních festivalů v Evropě, který se od roku 1993 koná v červenci nebo v srpnu v Budapešti. Sziget Festival je pozoruhodný tím, že představuje interprety různých žánrů. Festival je populární hlavně pro západní Evropany.