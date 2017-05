Kupkův obraze se bude dražit za 49 milionů korun

Pořádá ji od 14:00 společnost Adolf Loos Apartment and Gallery, která loni na podzim vydražila jiné Kupkovo dílo, obraz Série C I. (Protihodnoty). Prodal se za 62 milionů korun a drží aktuálně malířův český autorský rekord. Za 68,7 milionu korun v přepočtu se loni ve Švédsku prodal Kupkův obraz s názvem Vzlet. Série C I je ale zatím také nejdráže prodaným dílem na aukci v tuzemsku.



Obraz Prisme hýřící barvami a připomínající slavnou Dvoubarevnou fugu se na českém trhu objevil už před osmi lety. Galerie Miro obraz nabízela na přehlídce Brno art fair. Za tehdy nabízenou cenu 39 milionů korun se ale neprodal. Cena o deset milionů korun nižší, než za jakou se nabízí, byla tehdy podle odborníků nadsazená. V ndělní aukci galerista nabízí sníženou provizi na sedm procent.

V katalogu nedělní aukce figurují dále díla Antonína Slavíčka, Emila Filly, Antonína Procházky, Kamila Lhotáka, Mikuláše Medka, Antonína Hudečka, Adrieny Šimotové nebo Václava Boštíka.