Kvůli obsahu videa se Forejt policie bát nemusí. Horší to je v případě prověrky

Na existenci kompromitujícího videa, na kterém je zachycen Forejt, upozornil na začátku týdne server Hlidacipes.org, který z něj publikoval několik fotografií s komentářem. Bývalý šéf hradního protokolu na nahrávce údajně šňupal bílou látku.

Ve středu se děním kolem Forejta začala zabývat Národní protidrogová centrála (NPC). Zdali ale vyvodí nějaké důsledky, není jisté. „I kdyby došlo k protiprávnímu jednání s nelegálními drogami, tak to neznamená, že bychom se tím zabývali my. Informace vyhodnotíme ve vztahu k naší problematice a příslušnosti,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí útvaru Barbora Kudláčková.

Při prověřování okolností přitom vychází NPC pouze z veřejně dostupných informací, neboť zmiňovanou nahrávku nemá k dispozici a pravděpodobně ani mít nebude. Podle Kudláčkové totiž není jisté, zdali o její pořízení budou protidrogoví detektivové usilovat.



Drogy nejsou nezákonné

Advokát Jaroslav Ortman.

I kdyby se autentičnost záběrů skutečně podařilo ověřit, Forejt se stíhání ze strany policie s největší pravděpodobností bát nemusí. Užívání jakékoliv drogy v soukromí totiž není trestné.

O porušení zákona by se jednalo až v případě, kdy by Forejt drogu distribuoval, potvrdil serveru Lidovky.cz advokát Jaroslav Ortman.

Podle něj je zarážející jiná věc. „Jak je vůbec možné, že tak vysoký úředník je nahráván. Pokud by se prokázal úmysl toho člověka vydírat, měl by být stíhán autor nahrávky,“ uvedl Ortman . „Že někdo nahrává v soukromí jinou osobu, je podle mě naprosto zavrženíhodné. Jen to ukazuje, jaké kamarády kolem sebe pan Forejt měl.“

Co bude s prověrkou?

Hlavní problém Forejt může mít s bezpečnostní prověrkou. Tu potřeboval nejen na Hradě, ale ještě více pro své případné vyslání jako ambasadora do Vatikánu, kde by ho rád viděl prezident Zeman.

Jako bezpečnostní riziko a tím pádem stopku pro prověrku zákon totiž označuje „chování, které má vliv na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost osoby a může ovlivnit její schopnost utajovat informace“, což by Forejtovo chování zachycené na videu splňovalo.

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), který má udělování prověrek v kompetenci, musí reagovat na všechny informace, které jsou o osobě k mání. Tedy i aktuální zprávy o jeho chování, byť v soukromí. Zda Forejtovi aktuálně hrozí odebrání prověrky, ale úřad konkrétně komentovat nemůže.

Bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt (vlevo) a hradní kancléř Vratislava Mynáře (vpravo).

„Průběžně sledujeme otevřené zdroje, pracujeme s informacemi, které nám poskytují občané, včetně anonymů, ale každý případ se posuzuje a prověřuje individuálně. Rozhodnutí padají po důkladné revizi celé záležitosti,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí NBÚ Radek Holý.

Připustil, že pamatuje i případy, kdy se držitelé prověrek stali obětmi trestných činů. V takových situacích se podle něj k řešení musí přistupovat mimořádně citlivě.

V bezpečnostním dotazníku, který každý žadatel o prověrku musí vyplnit, je navíc jasný dotaz na užívání drog. Lze předpokládat, že hradní protokolář do něj uvedl, že drogy nebere a to může NBÚ považovat za další riziko. Podle zákona se za riziko totiž považuje uvedení nepravdivé informace nebo zamlčení informace.

Holý potvrdil, že uchazeči se v bezpečnostních dotaznících pravdě mnohdy záměrně vyhýbají. „Samozřejmě, že můžou lhát a lžou,“ řekl. NBÚ se ale podle něj snaží těmto praktikám předejít. „My se při prověrce dotazujeme všech partnerů v České republice. Potřebujeme zjistit zdravotní stav, oslovujeme finanční úřady, banky, policie, zpravodajské služby. Informace, které nám poskytují, dostáváme tak, jak jsou. Nemůžeme je napadat, kritizovat nebo chtít lepší vyjádření,“ vysvětlil.

Konec z osobních důvodů

O Forejtově konci na Hradě se spekulovalo od konce minulého týdne, kdy mu podle médií byla na Hradě zapečetěna kancelář. Vedení Pražského hradu ale záležitost nekomentovalo s tím, že jde pouze o spekulace. Hradní protokolář oficiálně rezignoval „z osobních a zdravotních důvodů“ v úterý.

Forejt je vedený v evidenci zaměstnanců i na ministerstvu zahraničních věcí, kde po dobu svého působení na Hradě čerpal neplacené služební volno. „V tuto chvíli nás nevyrozuměl, že by se chtěl na ministerstvo zahraničních věcí vrátit. Pokud se tak stane, musíme mu dle zákona nabídnout odpovídající pozici, která by odpovídala jeho kvalifikaci, tedy středoškolské vzdělání,“ řekla v úterý serveru Lidovky.cz Irena Valentová z tiskového oddělení resortu.

Andrew Schapiro 28. října na Hradě.

Hradní protokol byl v poslední době spojen s několika spornými situacemi. Musel vysvětlovat zpoždění leteckého speciálu, ve kterém letěla delegace vedená prezidentem Milošem Zemanem na pohřeb slovenského prezidenta Michala Kováče. Z hradního protokolu také měla podle oficiálního sdělení Hradu pocházet chybná informace, na jejímž základě Zeman obvinil amerického velvyslance Andrewa Schapira z neúčasti na udílení státních vyznamenání 28. října na Pražském hradě. Schapiro ale ve Vladislavském sále byl. Forejt byl také často zmiňován v kauze neudělení vyznamenání pamětníku židovského holokaustu Jiřímu Bradymu. Minulý rok v září pak při přijetí generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga visela v Trůnním sále Pražského hradu vlajka OSN místo vlajky Severoatlantické aliance.