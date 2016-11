Forejt potvrdil telefonáty s Bradym. Vyznamenání jsem mu ale neslíbil, tvrdí

Brady a jeho rodina v minulých dnech však několikrát zopakovali, že jim Forejt telefonicky řekl, že Brady dostane od prezidenta řád T. G. Masaryka. Nakonec ale vyznamenání nedostal, prý proto, že se jeho příbuzný, ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), sešel s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Hrad takovou souvislost popřel.

Forejt později na tiskové konferenci odmítl říct, zda Bradymu volal. Zdůvodnil to tím, že se žádným způsobem nemůže před 28. říjnem vyjadřovat k seznamu lidí, kteří vyznamenání obdrží.



Hradní protokolář se rozhodl po odletu Bradyových zpět do Kandy „s dovolením prezidenta“ znovu okomentovat situaci kolem neudělení vyznamenání Jiřímu Bradymu. „Metál jsem mu neslíbil,“ zní volný překlad Forejtova sdělení, které je jinak psáno „zašmodrchanou úředničinou“.



VIDEO: Zájem ho těší, řekla novinářům Bradyho manželka k oceněním Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Při práci s návrhy byla zjištěna nesrovnalost v uvedení jednoho z údajů. Současně byla Kancelář prezidenta republiky jedním z navrhovatelů / osvojitelů návrhu požádána, aby potvrdila navrženému, že se návrhem aktivně zabývá. Za tímto účelem obdržela Kancelář prezidenta republiky od českého příbuzného pana Bradyho, který byl současně navrhovatelem / osvojitelem návrhu na propůjčení / udělení vyznamenání, kontaktní data (telefonní číslo),“ napsal na webové stránky Pražského hradu ředitel Odboru protokolu Forejt.

„Panu Bradymu bylo telefonováno ředitelem odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky. Učiněno tak bylo na žádost jednoho z navrhovatelů...“ podotkl dále.

V překladu z „forejtštiny“ tyto věty znamenají:

„Potřebovali jsme ověřit jednu věc. Současně nás - patrně - ministr Herman poprosil, abychom Bradymu potvrdili, že přemýšlíme o tom, že mu státní cenu udělíme. Herman nám na Bradyho dal telefonní číslo. Zavolal jsem Bradymu. Ten mi řekl, že o tom, že má dostat metál, už ví od Hermana a že na konci října přijede do Prahy. Vysvětloval jsem mu, že státní vyznamenání ještě nemá jisté a odpověděl jsem mu i na další otázky. Přímo se mě ptal, jestli dostane vyznamenání a já jsem mu řekl, že nad tím prezident přemýšlí. Nic jsem mu neslíbil. Neptal jsem se ho na adresu, o kterou bych si, kdyby to měl jisté, řekl. Ani jsem s ním neřešil souhlas kanadské ambasády, což by bylo potřeba. Mluvil jsem jenom s panem Bradym, s jeho ženou nebo dcerou ne. Brady mi pak zavolal zpátky, ale bavili jsme se o tom samém.“

V textu dále Forejt rozebírá, že u lidí, kteří mají jiné než české občanství, musí být informována příslušná ambasáda.

Za zmínku ve Forejtově díle stojí ještě bod 1d, v němž se píše, že fakt, že lidé dostanou státní ocenění, jim nejprve sdělí z Kanceláře prezidenta republiky telefonicky, teprve následně se posílá písemná pozvánka.

VIDEO: Brady: Vadí mi na vás, že nechodíte k volbám Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Forejt se v prohlášení ovšem už nevyjadřuje k Bradyho poznámce, že jim hradní protokolář přímo popisoval, kdy se mají dostavit na Hrad, v kolik začíná recepce či kolik si smějí pozvat hostů.

Brady nakonec získal v Česku celou řadu jiných ocenění, mimo jiné medaili Karla Kramáře, kterou mu udělil předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). Bradyho ocenily rovněž Sněmovna, Praha, Brno i olomoucká Univerzita Palackého.



Osmaosmdesátiletý muž, který přežil nacistické koncentrační tábory Terezín a Osvětim, se také zúčastnil alternativních oslav státního svátku 28. října na pražském Staroměstském náměstí.