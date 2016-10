Lékaři po 27hodinové operaci oddělili siamská dvojčata. Poslední řez provedl chirurg podle instinktu

Děti Jadon a Anias McDonaldovi, narozené ve státě Illionis, si prošly 27hodinovou operací v dětské nemocnici Montefiore Medical Center v Bronxu. Chirurgickému týmu, vedeném odborníkem Dr. Jamesem Goodrichem, se podařilo lebky dvojčat i s mozkovými tkáněmi úplně oddělit. Tento typ chirurgického zákroku je teprve 59. provedenou operací na světě.

Po úspěšně dokončené operaci matka dětí Nicole McDonaldová na svoji facebookovou stránku napsala: „Právě stojíme na pokraji velkého neznáma“. Dvojčata operaci sice přežila, ale zatím není jasné, jak budou dál prospívat. „Několik příštích měsíců bude kritických. Jak se Anias a Jadon zotaví, nebudeme vědět po mnoho následujících týdnů,“ napsala.

Při zákroku byly použity pokročilé modelovací a rekonstrukční metody. „Vaskulární systém byl při operaci mnohem komplikovanější, než ukázaly předchozí snímky,“ uvedla pro CNN Nicole McDonaldová. „Dr. Goodrich musel během operace vést svůj poslední řez prakticky podle svého instinktu,“ dokončila MdDonaldová.

Jason byl prvním z chlapců, u kterého byla operace dokončena. Pět hodin poté byl ze sálu odvezen i Anias, jenž utrpěl větší poškození mozkové tkáně než jeho bratr.

Chlapec se srdečními komplikacemi, jehož tlak během operace vážně klesl, je monitrován kvůli možnosti otoku mozku nebo mrtvice. Prognóza naznačuje, že v průběhu jeho zotavování pravděpodobně dojde k nějakému typu paralýzy.

Každé z dvojčat prošlo rekonstrukcí lebky a budou po dobu jednoho týdne intubováni, zatímco lékaři pečlivě monitorují všechny jejich životní funkce.

JUST IN: After 27 hours, both conjoined twins are out of surgery, separated, and in intensive care https://t.co/QAE5F9QYUm pic.twitter.com/uNeiU03E3A