LÉKO: Hájíš stát, půjdou po tobě!

Mnoho z nás v listopadu minulého roku jistě slyšelo o podivné arbitráži, ve které plzeňská Škoda Transportation u soukromého rozhodčího soudu vysoudila po Českých drahách dodatečné platby v miliardových hodnotách za situace, kdy nebyla schopna dodat řádně a včas nové vysokorychlostní elektrické lokomotivy, a sama unikla jakékoliv odpovědnosti, přestože České dráhy dosud nemohou lokomotivy používat ve sjednaném rozsahu pro provoz v Německu.

Již tehdy hovořil ministr dopravy Dan Ťok o tunelu na České dráhy a potřebě celou věc vyšetřit. V návaznosti na to České dráhy podaly prostřednictvím svých advokátů žalobu na zrušení rozhodčího nálezu a trestní oznámení. A nyní, jak včera informovaly LN, police skutečně zahájila úkony trestního řízení pro podezření rozhodců Jakuba Chytila a Milana Poláka ze spáchání trestného činu podvodu.

A také jsme napsali, že (dnes už bývalý) vysoce postavený policejní důstojník Radek Holub, vedoucí druhého oddělení odboru korupce ÚOKFK, tedy téhož útvaru, který prošetřuje trestní oznámení Českých drah, se na objednávku soukromého detektiva Igora Gáboríka a dalších dosud nezjištěných osob pokusil účelově kriminalizovat a dehonestovat advokáty státního dopravce.

Jen díky práci detektivů Roberta Šlachty na známé kauze Beretta, týkající se korupce a rozsáhlých úniků z trestních spisů ve prospěch podezřelých osob, kde dokonce figuruje i státní zástupkyně Dagmar Máchová, se podařilo tento záměr zmařit. Můžeme jen spekulovat, co všechno ještě tento záměr obsahoval. Zda to byla snaha o očernění advokáta v očích klienta, zda se připravovalo vydírání, nebo zda dokonce měl být advokát státu na objednávku organizovaného zločinu obviněn a trestně stíhán. Jen z pouhé představy jde doslova mráz po zádech.

Obludnost celé věci je o to větší, že cílem útoku byla renomovaná americká advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges a šéf její pražské pobočky Karel Muzikář, který je považován za jednoho z nejvlivnějších právníků v České republice. Člověk si tak klade otázku, co vše se děje v běžných věcech, když si mafie za použití státního aparátu dovolí zaútočit i na takto silný mezinárodní subjekt. A také se musíme ptát, zda po tomhle vůbec někdo bude mít do budoucna odvahu se postavit na stranu státu, aby v podobných věcech stát proti nájezdníkům zastupoval.

Vrhá to ale nové světlo na podezření, že to byla zejména kauza Beretta, kvůli které musela být bleskurychle protlačena policejní reorganizace, tedy zbavení se ředitele protimafiánského útvaru Roberta Šlachty. Ano, někomu v policii vadilo, že Šlachtovi detektivové našli škodnou ve vlastním revíru, a to na vysokých pozicích v elitním policejním útvaru, který má sám za úkol korupci potírat.

A co my ostatní? Nám nevadí, že podivné zločinecké skupiny prorostlé do nejvyšších pater policie likvidují ty, kdo stát chrání?

Doufám, že vadí. A že v této zemi nesmí platit, že kdo hájí stát, musí se bát, že po něm půjdou...