Letní Letná začíná. Prahu na tři týdny ovládne nový cirkus

Ve čtvrtek 17. srpna začíná v Praze 14. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná a potrvá zde až do neděle 3. září. V průběhu tří týdnů představí špičkové zahraniční soubory, přehlídku domácí novocirkusové scény, celou řadu premiér, unikátní projekty, open-air představení i bohatý program pro děti.

Jako první přivítá letos v Letenských sadech v 18 hodin návštěvníky katalánský soubor Escarlata Circus se svou jedinečnou show plnou chuti, ingrediencí, obratnosti a smíchu Devoris Causa. O hodinu později uchvátí festivalové publikum netrpělivě očekávaná premiéra mezinárodního projektu HIT, Tell the difference. Společné představení Cirku La Putyka a rwandských Future Vision Acrobat bude uvedeno pouze sedmkrát a pouze na festivalu Letní Letná.

První festivalový den pak vyvrcholí ve 20.30 pro Letní Letnou speciálně připraveným open-air programem BESTIARIO / BESTIÁŘ. Společnou prezentací pod taktovkou renomované režisérky Firenzy Guidi ze světoznámého velšského souboru Nofit State Circus vyvrcholí týdenní workshop propojující zahraniční i české artisty a umělce.

Festival Letní Letná 2017. Cirkus TeTy: Hrdinky.

V pátek se představí věhlasný francouzský Atelier Lefeuvre & André a hvězdní kanadští vousáči z Cirque Alfonse, kteří v secesním Spiegeltentu nabídnou provokativní burleskní kabaret plný humoru a siláckých kousků. Francouzsko-belgický soubor Collectif Malunés předvede poprvé své fantaskní novocirkusové představení plné pohádkových postav Forever, happily... v sobotu 19. srpna.

Víkend bude zároveň patřit organizaci Zdravotní klaun a sobota i neděle budou protkány představeními klaunů a ukázkami jejich práce.

Je již tradicí, že festival Letní Letná věnuje denní čas naplno dětem. I letos je každý den od pátku 18.8. od 11 hodin připraven pestrý program pro děti všech věkových kategorií, který malým divákům nabídne pestrobarevný svět, plný pohádek a příběhů, překvapení, kouzel, hudby a pohybu.

14. ročník festivalu Letní Letná proběhne od 17. srpna do 3. září v pražských Letenských sadech. Více informací na www.letniletna.cz. Držitelé karty Circus Fans Card mají slevy na vybraná představení.

Festival české novocirkusové scény

Letní Letná je největší přehlídkou českého nového cirkusu a proto nabídne divákům celou řadu výprav do pestrého podhoubí domácí scény.

Zbrusu nové představení Kolaps uvede populární novocirkusový soubor Losers Cirque Company. Představení zkoumá s typickým „loserovským“ humorem a prostřednictvím vrcholné akrobacie fenomén poněkud temnější: Kolaps. Je součástí našeho života, která umí drtit, ničit a devastovat, ale také zocelovat, utužovat a budovat. Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti, nelze jít vpřed, nelze překročit svůj stín. Po vynikajícíchabeznadějně vyprodaných premiérách Walls & Handbags a Beach Boy(s) se máme letos opět na co těšit.

Vážné téma plastového odpadu, který je produkován konzumní společností, je v premiérovém představení Hello, Polly! zpracováno s nadsázkou a vtipem. České Duo Hand to Violin aka Daniella Vítová a Michal Mudrák se mu věnují propojením akrobacie, hry na housle, tance a zpěvu. Představení Hrdinky Cirkusu TeTy bude vyprávět o tom, že všichni máme svůj příběh, ve kterém jsme hrdiny a každý máme také svá tajemství... Soubor zaměřující se na vzdušnou akrobacii na lanech, zde pokračuje v úspěšné spolupráci s Radimem Vizvárym.

Holektiv představí originální divadelní představení s tancem, akrobacií a kávou – Kaffeeklatsch. Squadra Sua uvede alegorii klaunské lásky k dortům a herecké lásky ke klaunům Monstrea Deliciosa. Feel the Universe Circus Company vezme návštěvníky na výpravu do světa, kde je vše vzhůru nohama, do výšek, kde strach je pouze iluzí a kde si rozhodně vytvoříte ten správný nadhled. Ilmatila a Cirkus Mlejn uvedou představení Sofie a Handspun.

Cirkus pod letním nebem

Jedinečnou atmosférou, originálními příběhy i vynikajícími hereckými a artistickými výstupy lákají open-air představení Letní Letné každoročně tisíce diváků. I v letošním roce chystají organizátoři kromě úvodního open-air hned několik dalších „pouličních“ představení a rozhodně doporučujeme alespoň některé z nich navštívit a prožít magické chvíle pod letní oblohou. tYhle a Studio Alta uvedou 21. 8. LEGOrytmus, představení inspirované sportem, olympiádou a spartakiádou. 23. 8. oslaví Cink Cink Cirk v open-air s názvem Dukto léto, odlišnost a šílenství. Chybět nebude ani oblíbená VOSTO5 a jejich Stand’artní kabaret. Bratři v tricku se vprostřed léta vydají na běžky a hned dvakrát vezmou návštěvníky na svou Běžkařskou odyseu (25. a 31.8.).