Lidovci a STAN chybovali v načasování i propagaci, míní odborníci

PRAHA Rozpad koalice Starostů a nezávislých (STAN) a KDU-ČSL krátce před volbami přinese problémy oběma subjektům, shodli se ve středu odborníci. Podle Lubomíra Kopečka spojenectví skončilo hlavně kvůli obavě lidovců z toho, že společně se Starosty nedosáhnou na desetiprocentní podporu voličů nutnou pro zisk poslaneckých mandátů. Kamil Švec vidí problém v tom, že koalice zanedbala propagaci.

Oba odborníci se domnívají, že STAN a lidovci měli potenciál dostat se do Sněmovny společně. „Stačilo by, kdyby vložili mnohem více energie do prosazování své nové značky, zviditelnění svých tváří a programu. Byla tam spousta zanedbané práce,“ uvedl Švec. „Za dva měsíce nestihli nic představit kromě loga a několika klipů. To je dost smutný obrázek té spolupráce,“ dodal.



Podle Kopečka se chyba stala hlavně v načasování, strany se měly spojit dřív než na začátku letošního roku. Předvolební průzkumy, které předpovídaly, že se koalice nedostane do Sněmovny, totiž podle něj na novou politickou sílu plně nereagovaly. Právě obavy z toho, že STAN a lidovci nedosáhnou na desetiprocentní podporu voličů, která by jim zajistila poslance, byly hlavním důvodem, proč lidovci z koalice vycouvali. „Výzkumů, které poměřovaly tento subjekt jako koalici, bylo strašně málo. Vlastně se z nich nic nedalo vyvodit,“ podotkl Kopeček.

Pro obě strany znamená rozpad koalice problém z hlediska volební strategie

Společně chtěly představovat „třetí sílu“. Tři měsíce před volbami musí oba subjekty hledat nový příběh, což je podle Kopečka v tak krátkém čase velmi obtížné. Švec doplnil, že problém může představovat i sestavení nových kandidátních listin.

Kopeček soudí, že lidovci kvůli odchodu Starostů přijdou o možnost posílit v těch regionech, ve kterých se jim obvykle nedaří. „Lidovci tím vlastně tak trochu rezignují na zisk mandátů v některých českých krajích,“ soudí odborník. Kopeček upozornil také na to, že lidovci si nemohou být jistí, že se do Sněmovny dostanou. Jejich výsledky se totiž stabilně pohybují okolo pětiprocentní hranice. Zůstat po volbách bez poslanců by podle Kopečka byl pro lidovce větší problém než pro STAN. Sněmovní volby jsou pro ně totiž ty nejdůležitější. Hnutí STAN se tradičně soustředí více na lokální úroveň.

Švec se naopak domnívá, že lidovci mohou být klidní, protože mají své věrné voliče. Do problémů se podle něj dostane spíše STAN, protože jejich voličská základna není stabilní. O tom, zda rozluka KDU-ČSL a STAN ovlivní výsledky jiných stran nechtěl Kopeček spekulovat. Připustil však, že pokud po volbách bude ve Sněmovně jedna silná strana a několik menších, je to pro nejsilnější partaj výhodné. „Umožňuje to domluvit se s jednou nebo dvěma formacemi a vybírat si,“ popsal. Švec dodal, že místo avizované třetí síly, ve Sněmovně zřejmě bude několik menších stran. „Z tohoto pohledu není samostatná kandidatura STAN úplně prozíravá. Tři nebo čtyři menší politické strany patrně nebudou dostatečně efektivní protiváhou,“ řekl.