Lidovci jednají o spolupráci se STAN, názory ve straně se různí

Na sobotní lidovecké jednání dorazil i šéf hnutí STAN Petr Gazdík, v rozhovoru s novináři hovořil o vytvoření integrační strany či koalice, vyloučil ale, že by byli zástupci STAN na kandidátce jiné strany.

Hnutí Starostové a nezávislí už v úterý schválilo, že chce do sněmovních voleb v říjnu kandidovat spolu s KDU-ČSL, SNK-ED a regionálními stranami. Uskupení integrované v jedné volební straně by podle Gazdíka mělo být schopné konkurovat nejsilnějším hráčům.

„Třetí síla by měla mít ambici získat více než 10 procent, a proto by byla legitimní koalice. Na integrované politické hnutí je podle mého názoru trochu málo času,“ řekla novinářům Roithová.

Celostátní konference KDU-ČSL začala 4. února v Brně. Na snímku předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek hovoří s novináři.

Podle Jurečky je koalice poměrně velkým riskem. „Horká fáze volební kampaně může někdy přinést nečekané zvraty a třeba nějakou kauzu, na kterou je potom velice komplikované reagovat. A mít pak výsledek 9,99, to je naprosto fatální,“ řekl. V případě vzniku nového subjektu nebo nasazení zástupců STAN na kandidátky lidovců by stranám pro vstup do sněmovny stačilo pět procent hlasů, v případě volební koalice by se klauzule sčítaly.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek už dříve ČTK napsal, že je pro spolupráci se STAN a vznik „třetí síly“ a že preferuje účast dalších subjektů na kandidátce lidovců v důstojné a rovnoprávné pozici. V regionech lidovci určitou formu spolupráce většinou podporují, často ale odmítají možnost vytvoření integrační strany. Kraje se většinou obávají toho, že by v takovém případě KDU-ČSL jako značka ve volbách vůbec nefigurovala a nová strana by se nestihla u veřejnosti vžít.

STAN s KDU-ČSL začaly o spolupráci jednat v prosinci. Bělobrádek minulý týden v dopise straníkům napsal, že kandidátky by se sestavovaly podle síly obou uskupení v jednotlivých krajích. Gazdík je pro to, aby se o tvorbě kandidátek jednalo případ od případu. Bělobrádek v dopise také uvedl, že lidovci nebudou se STAN spolupracovat za každou cenu. KDU-ČSL podle něj bude žádat, aby kandidáti za STAN nehlasovali v rozporu se zásadními etickými hodnotami KDU-ČSL.