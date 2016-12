Luba Skořepová zemřela. Emeritní člence Národního divadla bylo 93 let

Vizitka Luba Skořepová se narodila v Náchodě, pokřtili ji jako Libuši, ale odmalička byla pro každého Luba. V rodném městě vystudovala gymnázium a teprve potom odešla do Prahy na konzervatoř. Jejími spolužáky v Náchodě byli například Josef Škvorecký či pozdější režisér vinohradského divadla František Štěpánek. Do Národního divadla přišla v roce 1948. Tři roky předtím však již působila ve Studiu Národního divadla, kde se setkala mimo jiné s Milošem Kopeckým či Milošem Nesvadbou. Členkou činohry byla plných 65 let. Kromě kamenné scény experimentovala s divadly komorního typu. Například ve sklepním prostoru Divadla v Řeznické slavil úspěchy její ženský trojobraz "Mydlibaba a ty druhé aneb třikrát do černého". Dále hostovala například v divadlech Rokoko a Ypsilonka. Jako Babočku ji znají filmoví diváci. Léčitelku, která vyrábí zázračné lektvary, ztělesnila Luba Skořepová ve filmu Tomáše Vorla Cesta z města. V televizi natočila mimo jiné seriál Šípková Růženka. Luba Skořepová byla nejen uznávanou herečkou, ale i spisovatelkou. Je autorkou řady knih. Například v té nazvané Nebe, peklo, ráj, která vyšla v roce 1999, herečka vzpomínala na slavnou gardu Národního divadla v Praze a přiblížila odvrácenou stranu herecké slávy. "U žádné jsem se tolik nezasmála a nebrečela, jako při téhle. Nemám ráda vzpomínky, spíš si ty události z let minulých přitahuji a prožívám je znovu. Stávám se opět mrnětem, malou holkou z kašičky, pubertální slečnou na gymnáziu," uvedla tehdy Skořepová, která se také zabývala odhalováním tajů přírody, astrologií, numerologií, sbíráním léčivých bylin či polodrahokamů. A v neposlední řadě milovala práce na zahrádce. Ještě loni Skořepová v kavárně Nové scény v Praze představila svou osmnáctou knížku. Má název Maminčina kuchařka a vznikla podle sešitu receptů, kterou v její rodině opatrovali stovku let. Luba Skořepová bla rozvedená, první manžel byl kolega z divadla Josef Pehr, druhý spisovatel, autor detektivek Pavel Hanuš. V obou případech prý přišli na to, že se k sobě nehodí, a rozešli se v dobrém. Taky prý proto, že nebyly děti. "Dnes jsem ráda, že nejsem nikým svázaná, cítím se o moc svobodněji ve své profesi. Takže pocit životního krachu určitě nemám. Co mě ale nepřestane bolet, je to, že se mi nepodařilo mít dítě. Vždycky jsem si přála hodně capartů. Nesmírně jsem se k tomu upínala, podstoupila spoustu lékařských vyšetření. Marně. Člověk asi nemá chtít nic křečovitě," řekla herečka kdysi v jednom z rozhovorů.