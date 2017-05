Jako mluvčí má hovořit za prezidenta. Ovčáček si ale na sítích rád hraje na politika

Prezident Miloš Zeman je politik, tiskový mluvčí Jiří Ovčáček je státní úředník, jehož úloha spočívá v informování veřejnosti o fungování hlavy státu. Hradní mluvčí si však druhou část předchozího popisu hradních reálií vykládá po svém.

Stále tedy není jasné, proč z pozice ředitele tiskového odboru publikuje svoje politické názory, které mohou mást jak média, tak i širokou veřejnost. Jde o oficiální vyjádření hlavy státu či soukromé názory Ovčáčka jako soukromé osoby? Zvláště v případech, kdy uráží názorové oponenty.

Trojjediná úloha

Ani jeho dnes již proslulé vyjádření v rozhovoru pro DVTV nedává jasnější obrysy. „Moje úloha je trojjediná. Nejenom že prezentuji stanoviska pana prezidenta, bráním jeho stanoviska a bráním i osobu pana prezidenta. Vím, že se to nelíbí, ale budu to dělat dál,“ uvedl tehdy. Tím totiž jen vysvětlil osobní postoj ke své práci, kterou bere hodně zodpovědně.

Index Ovčáček: Nejnebezpečnější pro Hrad je Drahoš, v závěsu Horáček

Stále nevyjasněné vystupování Ovčáčka směrem k veřejnosti i nadále zajímá například Syndikát novinářů, který již na konci dubna položil dotaz Kanceláři prezidenta republiky na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Představitele instituce sdružující české novináře především zajímalo, kdo píše twitterový účet @PREZIDENTmluvci, kde jeho zřizovatel - tedy Jiří Ovčáček - pravidelně uráží politiky i známé osobnosti.

Chtěli získat „seznam všech osob, které jsou oprávněny vystupovat pod jménem prezidenta republiky vůči médiím a veřejnosti“ a odpověď na to, zda již zmiňovaný twitterový účet je účtem spravovaným tiskovým mluvčím a jestli představuje oficiální informační kanál vyjadřující Zemanovy názory a postoje.

Účet zřizuje sám Ovčáček

Nato se ovšem Syndikátu novinářů dostalo jen stručné odpovědi. „Tiskovým mluvčím prezidenta republiky je jen Jiří Ovčáček. Z uvedeného vyplývá, že v KPR (Kancelář prezidenta republiky - pozn. red.) není veden žádný seznam osob, na které se žadatel táže. Na základě interního opatření KPR jsou veškeré dotazy a požadavky médií směrovaný na tiskového mluvčího,“ napsal ředitel hradního Odboru legislativy a práva Václav Pelikán s tím, že pokud by směrem k médiím výjimečně vystupoval jiný zaměstnanec kanceláře, musel by být dotyčný pověřen prezidentem.

Na druhou část otázky týkající se twitterového účtu, pak Pelikán odpověděl: „Účet @PREZIDENTmluvci není zřízen KPR, ale panem Jiřím Ovčáčkem. Oficiálním informačním kanálem je webová stránka www.hrad.cz“.

Taková reakce však vyvolala další jen další nejasnosti, a tak se syndikát neváhal obrátit na Kancelář znovu. Jestliže účet na sociální síti Twitter není zřízen Kanceláří prezidenta republiky, zřizuje jej tedy Jiří Ovčáček jako mluvčí hlavy státu, či jako fyzická osoba a občan České republiky? zajímalo zástupce profesní organizace.

Její zástupci v doplňující žádosti, kterou má server Lidovky.cz, stejně jako další dokumenty, k dispozici, zaútočili ještě ostřeji. „Kdy bude odkaz na soukromý účet Jiřího Ovčáčka (který ve veřejnosti vyvolává oprávněnou domněnku že se jedná o oficiální komunikační kanál KPR či ředitele Odboru tiskového a tiskového mluvčího prezidenta republiky) odstraněn z oficiálního informačního kanál, to jest z webových stránek www.hrad.cz?“

Nedostatečné odpovědi

A nezůstalo jen u toho. Syndikát novinářů také zajímalo, zda byl Ovčáček svým přímým nadřízeným na skutečnost, že na svém soukromém účtu může mást veřejnost, upozorněn, případně, zda se tak stane.

„Pokud bude i nadále publikovat prostřednictvím svých soukromých účtů na sociálních sítích a jím zřízených webových stránek informace týkající se prezidenta republiky, měl by jasně a zřetelně oddělovat faktické informace týkající se prezidenta republiky a výkonu jeho funkce od svých soukromých názorů či komentářů tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, respektive uvádět poznámku, že se jedná pouze o jeho vlastní názory a postoje,“ napsal předseda syndikátu Marek Zouzalík v žádosti adresované Kanceláři prezidenta republiky.

Ani další odpověď z kanceláře mu nepřijde dostatečná. Ovčáček podle Pelikána nezaměňuje svoje pozice. Příspěvky na soukromém Twitteru, který považuje za legitimní kanál, prý „jasně odděluje“ od stanovisek prezidenta republiky. „Pokud jde o grafické prvky a název předmětného účtu, jde o soukromou a nikoliv nezákonnou volbu pana Ovčáčka,“ napsal Pelikán coby ředitel odboru legislativy a práva.

Zouzalík je s takovým vyjádřením nespokojený. V současnosti proto syndikát vyhodnocuje příspěvky na Twitteru Jiřího Ovčáčka.

Jenže mluvčí Hradu si mezitím založil další prostředek, přes nějž vysílá do světa ještě kontroverznější signály. „Už před nějakým časem jsem informoval, že chystám nový internetový projekt, který bude politicky nekorektní a bude reagovat na aktuální dění v České republice i v zahraničí. Svobodný Názor je tu,“ oznámil před nedávnem Ovčáček. Sám tedy nepřímo přiznává, že jde o cosi nad rámec jeho profesních povinností.

„Prezident ne vždy souhlasí“

Již minulý týden pak představil první text. „Jistě si kladete otázku, proč jsem se jako občan této krásné země rozhodl s takovou aktivitou přijít. Odpověď nepřekvapí. Bohužel, žijeme v době, kdy se nelze spolehnout na mainstreamová média, která s gustem šíří lži, snaží se svým čtenářům, divákům nebo posluchačům podsouvat ten jediný ‚správný‘ pohled na dnešní svět,“ uvedl v příspěvku s názvem „Svobodný Názor je tu!“



K pátečnímu odpoledni na jeho soukromém webu bylo celkem pět „článků“. V jednom z nich se například píše: „Tak tu máme další kampaň proti panu prezidentovi. Bohuslav Sobotka a Miroslav Kalousek, jejichž strany se potácí v obřích problémech, ruku v ruce vyvolali politickou a vládní krizi. Snaží se přitom veřejnosti namluvit, že tu jde jen a jen o Andreje Babiše. Nejde.“

Hlavním terčem „bezskrupulózní kampaně“ je podle něj prezident. Server Lidovky.cz hradnímu mluvčího proto položil stejnou otázku jako Syndikát novinářů směrem k Twitteru. Kdo příspěvky píše - mluvčí, či soukromá osoba? „Jde o názory Jiřího Ovčáčka. Pana prezidenta jsem o nové aktivitě informoval, to ale neznamená, ze automaticky s obsahem textu souhlasí. Jde o občasník, články budou publikovány nepravidelně,“ odpověděl tiskový mluvčí Hradu v sms zprávě.

„Pan prezident vzal informaci na vědomí. Pokud jde o Syndikát novinářů, odpověď zveřejníme, jako vždy, na webu hrad.cz. Twitter je v mém vlastnictví, ale to už všichni vědí,“ doplnil v reakci na další dotaz.

Iniciativu Syndikátu novinářů však již dříve označil za snahu zakázat jeho Twitter. „Antikampaň je tu. Syndikátu novinářů ČR se evidentně nelíbí moje aktivity na sociální sítích, podniká protiakci. Zřejmě mi chce zakázat Twitter,“ komentoval Hradní mluvčí krátce poté, co Kanceláři dorazila žádost o odpovědi podle „stošestky“, tedy zákona o přístupu k informacím. (více čtěte ZDE)

Drzost a neomalenost, říká Špaček

Jeho nestandardní informování veřejnosti však vyvolává nechápavé reakce i u okolí někdejšího prezidenta Václava Havla. „Už jsem se nad tím několikrát pozastavil, že prezident, který určuje mluvčímu mantinely, nechává Ovčáčka veřejně napadat ústavní činitele, on je pouhý státní úředník,“ sdělil mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček. „Je to drzé a neomalené. Až bude Ovčáček voleným ústavním činitelem, teprve pak může s ostatními jednat jako rovný s rovnými, teď by si to neměl dovolit,“ sdělil dále.

Již v minulosti novináři serveru Lidovky.cz upozornili na nešvar hradní kanceláře poté, co prošli 2606 tweetů Jiřího Ovčáčka, které publikoval na účtu @PREZIDENTmluvci od založení účtu do 31. října 2016. Vybrali všechny příspěvky, ve kterých se prezidentův mluvčí o někoho otřel. Ze získaných dat vyplývá, že každý pátý příspěvek hradního mluvčího někoho napadal zesměšňoval či byl jinak kontroverzní. (CELOU ANALÝZU najdete zde)