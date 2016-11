Jsme zvyklí, že státní zástupci jsou nezávislí pomalu jako soudci. V USA ne – nejvyšší federální státní zástupce je členem vlády. A prezident může oznámit, že vyšetřování té či oné trestné činnosti má prioritu.

Co se Obamovy zdravotní reformy (tzv. Obamacare) týče, už ji Trump nechce okamžitě rušit celou, ale chce udržet její „silná aktiva“!

Co se týče krásné vysoké zdi kolem mexické hranice, kteoru zaplatí Mexiko, tak Trump sám už připustil, že část toho bude pouze plot. Jeho poradce Newt Gingrich už řekl rozhlasové stanici NPR, že to bylo celé jen takový nástroj pro účely kampaně, mimochodem prý velmi účinný. Trumpovy webové stránky ale na zdi stále trvají. V tomto uvidíme.

Pak tu máme zákaz vstupu muslimů do USA. Webové stránky o tom mlčí, ale viza pro vstup do země budou udílena jenom tam, kde existují osvědčené a efektivní kontrolní a prověřovací mechanismy.

Ilegálních migrantů je v USA okolo 13 milionů. Trump slíbil deportovat okamžitě všechny. Nyní mluví o tom, že bude okamžitě deportovat pouze dva tři miliony kriminálníků. Globální oteplovaní v kampani neexistovalo a pokud ano, tak za něj vůbec nemůže člověk. Nyní zvolený prezident už vliv člověka připustil. K obnovení mučení a waterboardingu – Trump zjistil v rozhovoru se svým kandidátem na ministra obrany Jamesem Mattisem, že nefunguje. Pan generál Trumpovi prozradil, že efektivnější je koupit vyslýchanému nepřátelskému bojovníkovi pár plechovek piv a cigára.

Kde Trump neslevil, jsou obchodní dohody, tu pacifickou – léta připravovanou – prý zruší hned v lednu. I potraty budou méně přístupné. Tady v Evropě doufejme, že si Trump zrovna nebude kompenzovat plnění slibů v tom, že bude zpochybňovat NATO, ale i tady slíbil prezidentu Obamovi že nikoliv.

Co k tomu všemu dodat? Někdo si říká, že se politická kultura zase o hodně posunula. Říkat před volbami už jde definitivně cokoli. Chcete-li se dostat k moci, vykřikujte cokoli. Po volbách ani před volbami už vůbec nikdo nebude počítat s tím, že by někdo bral jakékoli sliby a plány vážně. To je ona posfaktická společnost. Efekt ale může být i opačný. Kdo neplní sliby, tomu přece příště nikdo už nic neuvěří. A snižuje to šance, že třeba zrovna Trump bude zvolen po druhé. Leda že by už nic nesliboval a vůbec nic neplánoval.

Na druhou stranu – nejnebezpečnější je možná takový politik, který se ve funkci snaží hloupé a populistické sliby plnit. Lepší je populista než doktrinář a ideologický fanatik posedlý svou vizí pravdy a hlavně posedlý tohou tu svou zjevenou pravdu uskutečnit. Na tohle v minulé dekádě dojelo Maďarsko. Pravicové i levicové vlády zvyšovaly platy a státní výdaje opravdu o tolik, o kolik to slíbily a málem přivedly zemi na buben.

Buďme rádi za to, že Trump není fanatik, ale čistý cynik, což je o něco – možná dokonce o hodně – lepší. Ano, je to postfaktická politika, je to politika kde platí jen emoce apod. Zaplaťpánbůh ale, že ty největší blbosti Trump dělat nechce nebo ani nemůže.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.