MACHÁČEK: Evropa hledá odpověď na Trumpa

Evropští lídři jsou zatím zmateni, nejmenovaný diplomat v textu konstatuje, že EU zatím neví, jestli například Trumpovy tweety představují politický akt, nebo se na ně má nahlížet jako na vtip. Asi jako obvykle očekávají, jak se k Trumpovi postaví Angela Merkelová.

Tentýž zdroj se podivuje nad změnou americké politiky, když to přece byly vždy USA, kdo stál za evropskou integrací od dob Marshallova plánu. Poradci Merkelové navrhují „strategickou zdrženlivost“. Kritika a opozice vůči Trumpovi by měly zůstat především vnitřní americkou záležitostí. Poněkud mne znepokojuje, že v článku se objevuje, že okolí kancléřky zvažuje, že by Merkelová měla Trumpovi vytknout, že by neměl nakládat s muslimy jako se skupinou.

Musím se přiznat, že jakýkoli náznak toho, že by měli představitelé EU Trumpa jakkoli poučovat a byť sebeméně se ho snažit vychovávat, mne docela děsí. Evropa se má soustředit na plnění svých zbrojních závazků v rámci NATO, vysvětlovat Trumpovi, proč považuje Rusko nadále za nebezpečné, a za každou cenu argumentačně bránit svobodnou výměnu obchodu s USA. Moudřejší budeme po prvních jednáních ministra zahraničí Rexe Tillersona v Evropě – a také až se s Trumpem poprvé setká kancléřka Merkelová. Ta je mimochodem po sérii jednání s Putinem už docela solidně vybavena na jednání s machistickými typy.

Americký prezident neporušuje diplomatické a politické zvyklosti jenom svými tweety, ale rovněž tím, že se poněkud ostře vymezuje vůči dosavadním přátelům, sousedům a spojencům.

Trumpovo jednání s mexickým prezidentem je vysloveně trapné a ponižující, nebývalá je hádka s australským prezidentem a následný tweet, předtím pohrdlivé výroky na adresu EU. Dosud bylo zvykem, že neshody a kritická výměna názorů mezi přáteli a spojenci probíhaly za zavřenými dveřmi.

Server Eurointelligence.com upozorňuje, že pravděpodobně končí éra nezávislosti centrálních bank, tak jak jsme ji dosud znali. Patrick McHenry, místopředseda finančního výboru Sněmovny reprezentantů, napsal dopis Janet Yellenové, předsedkyni americké centrální banky Fed, ve kterém ji naprosto direktivním způsobem – a de facto jménem prezidenta Trumpa – žádá o to, aby Fed konečně přestal jednat v zahraničí a s nadnárodními byrokratickými institucemi o standardech finanční regulace.

Jednání s globálními byrokraty je prý netransparentní, bez možnosti kontroly a Fed k němu prý nemá oprávnění. Pokud prý nějaká nezávislost Fedu zůstane, pak prý pouze v úzkém chápání krátkých horizontů měnové politiky.

Podle serveru brzy přijde i příkaz USA jako hlavního akcionáře MMF nepodílet se na asistenčním programu pro Řecko.

