MACHÁČEK: Merkelová ukázala vstřícnost vůči Macronovi

Angela Merkelová a Emmanuel Macron. | foto: Reuters

PRAHA Podle průzkumů agentury Allensbach pro deník FAZ v Německu to vypadá, že by CDU/CSU, která má podporu 40 procent voličů, mohla vytvořit vládu pouze s FDP. Podpora liberálů narostla na 10,5 procenta. Tato koalice by podle průzkumů byla uskutečnitelná, i kdyby se krajní pravice, tedy Alternativa pro Německo (AfD), dostala přes pětiprocentní hranici. Podpora AfD je nyní 6,5 procenta. Kdyby se AfD do parlamentu nakonec nedostala, byla by pravděpodobnost této koalice ještě mnohem vyšší.