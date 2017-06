MACHÁČEK: O obavách některých Němců z Macrona a o brexitovém chaosu

Mayer v textu vysvětluje fundamentální rozdíl ve filozofii pojímání státu mezi Francií a Německem. Francie se podle něj řídí racionálním konstruktivismem. Stát je chápán jako organizace, která míří na specifické cíle legitimizované demokratickými volbami. Německo chápe politiku odlišně, v tradicích anglosaského liberalismu a Kantova kritického racionalismu. Role státu je rolí strážce pravidel, na čemž je postaven společenský konsenzus. Účelem pravidel je dát jedincům svobodu dělat si, co chtějí.



Tyto rozdíly jsou základem nedorozumění, která se táhnou už od vzniku měnové unie. Proto nepřekvapí, že Francie podporuje ECB, zatímco Německo jen váhavě. Mayer se obává, že tradiční liberalismus v Německu zeslábl do té míry, že nebude schopen Francii odolávat. S Británií ztrácí Německo tradičního spojence. S Francií prý přichází neliberální přístup.

K tomu bych dodal: ty hluboké filozofické rozdíly ve vnímání státu jistě existují, ale jak francouzský, tak německý stát vydávají dluhopis, vybírají daně, přerozdělují velkou část HDP, mají ministra financí a organizují pojištění vkladů. Otázka tedy je, jestli se někdy v budoucnu některé výše jmenované atributy moderního státu přesunou částečně také na úroveň eurozóny či EU, nebo nikoliv.

Na serveru Eurointelligence.com se v rámci připomínání výročí referenda o brexitu domnívají, že největší riziko úspěšného vyjednání brexitu podle článku 50 Lisabonské smlouvy spočívá paradoxně v návrzích tábora „bremain“, který nyní získává na síle. Je to z pohledu přívrženců EU v Británii vlastně kontraproduktivní. EU v důsledku toho začne požadovat po Británii daleko tvrdší ústupky s cílem podpořit tábor „bremain“. Riziko spočívá ve vzájemně se posilujících nedorozuměních, která mohou skončit odchodem Británie z EU bez dohody.

To všechno by se mohlo stát, kdyby došlo ke zmatkům ve vedení britské Konzervativní strany. Na Eurointelligence.com to nepředpokládají, odhadují pro Británii stabilní menšinovou vládu nejméně na dva roky. Bude jasné, že se z jednotného trhu odejde, ale tranzitní období bude velice dlouhé.

Matthew Parris třeba píše (typický názor tábora „bremain“): „Stále více bude vyvstávat otázka, v čem je to navrhované lepší, než co jsme dosud měli. Ony hlasy – vlastně vůbec nemusíme Unii opouštět – budou sílit týden od týdne. A naši partneři v EU začnou akceptovat, že je nutná debata o tlumení otřesů, tedy omezení vnitřní migrace v EU pro všechny.“

Dlouhé tranzitní období předpokládá i Timothy Garton Ash v článku pro Guardian. Na jeho konci prý bude druhořadé členství Británie v EU.

Taktéž v Guardianu vysvětluje Larry Elliott, proč labouristé vlastně váhavě podporují brexit. Umožní jim to prosazovat politiku státní pomoci, ochrany průmyslu a veřejně podporovaného státního vlastnictví, což EU zakazuje.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.