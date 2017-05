MACHÁČEK: Povinné členství v eurozóně od roku 2025?

Detaily nejsou známy, ale nejpozději za osm let má být eurozóna kompletní. Vyplývá to z informací ze setkání dvou evropských komisařů, Valdise Dombrovskise a Pierra Moscoviciho, se skupinou europoslanců, které se dostaly do tisku.



Z poznámek zatím nevyplývá, jaké by měly být donucovací mechanismy a sankce. Je fakt, že nové členské země se zavázaly přijmout euro, jenom se neříká přesně dokdy. Polsko by například z tohoto důvodu muselo změnit ústavu krom toho, že by muselo mít jinou vládu.

Euroskupina se dostane pod větší parlamentní kontrolu, protože podle Moscoviciho slov je to dnes „uzavřený krám“ a veřejnost nemá přehled ani kontrolu, co a jak se v ní rozhoduje. Tady úplně nerozumím. Pokud budou v eurozóně všichni, euroskupina už přece nebude existovat...

Komise prý navrhne, aby eurozóna mohla používat společné finanční instrumenty, tedy i dluhopisy. Ty se nemají týkat dluhů z minulosti, ale společného financování například budoucích investic.

Zde opět námitka či otázka – když budu mít volnost půjčovat si společně na investice do budoucnosti, nebude mne přece už tolik trápit dluh z minulosti.

V eurozóně by měla vzniknout společná fiskální kapacita, která má pomoci hlavně s propadem veřejných investic v době recese. Společně se má financovat také část pojištění v nezaměstnanosti.

K tomu dvě poznámky.

Informace o tom, co se chystá a že se něco chystá, jistě dolehly i k premiéru Sobotkovi, který nyní tvrdí, že se příští česká vláda musí rychle rozhodnout. Na druhou stranu – to, že Komise něco navrhne, vůbec nemusí znamenat, že to bude přijato.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.