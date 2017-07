MACHALICKÁ: Národní knihovna na odpis. Šéfem je vězeňský kaplan

Jednomu je až trapně, že si ministr Herman troufne takovou funkci svěřit evangelickému kazateli a vystudovanému teologovi, který o knihovnictví a řízení tak významné instituce nemůže nic vědět. A to tím spíš, že jeho konkurentem byl například známý kunsthistorik a spisovatel Vít Vlnas, čili nezpochybnitelná kulturní osobnost.

Ještě horší ale je, jak to dnes s Národní knihovnou vypadá. „Černá listina“, kterou sestavila Ústřední knihovnická rada ČR, Sdružení knihoven ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, je alarmující a jasně dokládá, jak by bylo důležité, aby v křesle ředitele Národní knihovny zasedl razantní odborník, a ne člověk bez kvalifikace jen spojený s příslušnou partají. Svévolným zrušením projektu výstavby nové knihovny podle návrhu Jana Kaplického (za což má odpovědnost zase jiná politická strana) se odpovědné orgány začaly tvářit, že vlastně žádné nové budovy nebylo třeba a že co by ti knihovníci chtěli, vždyť se jim opravuje Klementinum.

Jenže Klementinum je v rekonstrukci od roku 2010 a stále se vše protahuje, navíc jde o národní kulturní památku, v níž není možná prostorová expanze, a tudíž budovu nelze přizpůsobit požadavkům moderní knihovny 21. století. Takže se převážejí statisíce knih z depozitáře v Hostivaři, další a zanedbaný v Neratovicích je v záplavové zóně. Knihy a časopisy se skladují v bednách a uživatelé k nim nemohou. Průšvihů je mnoho a od tohoto se odvíjejí další – Národní knihovna především nemá peníze a dá se říct, že prakticky na nic – na akvizici, na vazby periodik a brožovaných knih, na vybudování infrastruktury pro shromažďování a uchovávání digitální vydavatelské produkce a dokumentů. Knihy a noviny z 19. a 20. století se rozpadají a nejsou prostředky na jejich odkyselování. A tak dále a tak podobně. Přesto v Národní knihovně pracují odborníci a za nízké platy dělají, co mohou, a snaží se zachránit upadající prestiž této instituce. A teď dostali opět zprávu, že stát na tenhle malér zvysoka kašle. Představa, že tyto chronické potíže vyřeší neznámý vězeňský kaplan, zní skoro jako vtip.