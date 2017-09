Macron míří na zdevastovaný ostrov, kde se mluví o rasismu. Apple představí nový iPhone

Do Česka přijede německý prezident, ve Frankfurtu se představí automobilové novinky. A francouzský prezident přijede na karibský ostrov Svatý Martin, kde během hurikánu Irma umírali lidé.

Macron na zpustošeném ostrově. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes navštíví severní, francouzskou část karibského ostrova Svatý Martin, přes nějž se přehnal hurikán Irma. Vyžádal si zde oběti na životech. Zcela také zničil 60 procent všech domů a poškodil slavné letiště umístěné u pláže, nad níž v nízké výšce přistávala nad hlavami turistů letadla. Macron se zde však bude muset nejspíš vypořádat i se spekulacemi, že bílí turisté dostávali přednost při evakuaci před černošskou a míšeneckou populací. Reprezentativní rada černošských sdružení CRAN proto žádá, aby francouzský parlament zahájil vyšetřování událostí.

Florida sčítá škody. S důsledky doznívajícího hurikánu Irma se dnes bude vypořádávat i americká Florida. Na její obnovu budou vybírat peníze osobnosti showbyznysu, včetně Beyoncé či George Clooneyho, kteří se zúčastní dobročinného pořadu.

Německý prezident v Praze. Do Česka dnes na oficiální návštěvu přijede německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Již v půl desáté dopoledne jej přivítá prezident Miloš Zeman.

Nečasová u soudu. Ve stejný čas se Obvodní soud pro Prahu 1 vrátí k projednávání kauzy údajného zneužití Vojenského zpravodajství, která vedla k pádu vlády Petra Nečase (ODS). Obžalobě čelí Jana Nečasová (dříve Nagyová) a trojice zpravodajců. Znalecký posudek v pondělí potvrdil oprávněnost dřívějších zdravotních omluvenek Nečasové z hlavního líčení, že nyní se však už podle předsedkyně senátu může procesu účastnit.

Frankfurt ve znamení elektřiny? Prvním novinářským dnem dnes začíná mezinárodní autosalon ve Frankfurtu nad Mohanem. Tiskovou konferenci bude mít nejen Hyundai, ale i koncern Volkswagen, včetně Škody Auto. Právě ten o den dříve naznačil svou vizi elektrické budoucnosti. Značky skupiny VW Group mají do roku 2025 dodat na trh celkem 80 nových elektromobilů - z toho 50 čistě elektrických vozů a 30 hybridů. Do roku 2030 pak chce mít vůz na elektrický pohon u každé modelové řady.

Apple něco představí. Od sedmé hodiny večerní (SELČ) předstoupí před novináře šéf Applu Tim Cook, aby na každoroční podzimní tiskové konferenci přestavil novinky technologického gigantu. Únik informací o nové verzi mobilního operačního systému potvrdil několik očekávaných výrobků a nových technologií – včetně nové vlajkové lodě firmy v podobě „prémiového“ smartphonu iPhone X.

Knihy od Clintonové a Trumpové. V USA dnes vyjdou hned dvě knihy od žen, které stály po boku amerických prezidentů. V USA se představí dlouho očekávaná kniha neúspěšné prezidentské kandidátky Hillary Clintonové s názvem What happened (Co se stalo). V New Yorku pak nakladatelství Gallery Books představí paměti bývalé manželky Donalda Trumpa Ivany Trumpové, za svobodna Zelníčkové. Kniha nese název Raising Trump a věnuje se v ní nejen společným dětem, které s Trumpem má, ale i svému dětství a emigraci z komunistického Československa.